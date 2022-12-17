«ليوا للدريفت» تتصدر اليوم الثالث في تل مرعب

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تتواصل فعاليات اليوم الثالث من مهرجان ليوا الدولي في قلب تل مرعب، عبر بطولة ليوا للدريفت، والتي تقام بمشاركة قوية للمتسابقين والمحترفين من الإمارات، السعودية، أميركا، عمان، قطر، الكويت والأردن، في منافسة مميزة للاستعراض بالسيارات على حلبة الاستعراض الأسطورية في مرعب.

وتعد سباقات الدريفت كار من السباقات العالمية، والتي تظهر في الكثير من البطولات المختلفة على المستويات المحلية والدولية، وكان أول حضور لسباقات الدريفت بالمهرجان في موسم 2018، واستمرت بنجاح ضمن أجندة المهرجان.

وتعتبر ليوا دريفت من المستويات الأعلى في سباقات الدريفت، وهي دريفت برو أو دريفت محترفين، ولا مجال فيها لمشاركة الهواة أو المبتدئين، ما يجعل الجمهور أمام متابعة للأقوياء والنجوم، حيث الفرصة متاحة لمتابعة مستويات مميزة للدريفت.

وكانت اللجنة التحكيمية قد أوضحت اللوائح والقوانين الخاصة بهذه الفئة، من خلال التطبيق الإلكتروني للنادي، بالإضافة للشروط المطلوبة والمواصفات الخاصة بالسيارات وآلية الدخول والخروج والتعليمات الخاصة بالمشاركة.

وستبدأ المنافسة اليوم في الخامسة عصراً وتتواصل مع التصفيات مختلفة التجارب الحرة للمشاركين ومحترفي هذه الرياضة، قبل الانتقال إلى البداية الرسمية للمنافسة وبدء الاستعراض الخاص بالدريفت.

وتجدر الإشارة إلى أن تحدي الدريفت يعد فريداً جداً، حيث إنها رياضة قوية من رياضات الاستعراض بالسيارات، وتصل المتعة إلى الذروة من خلالها مع دخول سيارتين في الوقت نفسه وفي حلبة الاستعراض الخاصة بالدريفت، وتعد منافسة جاذبة وبقوة للكثير من الشباب، وتعتمد في طابعها على معادلة بسيطة تجمع ما بين صرير العجلات والدخان المنبعث منها، وبين زاوية الانحراف التي يمكن أن تنطلق بها السيارة على الحلبة، وسيكون هناك اليوم أسلوب خاص للمنافسة وأسلوب متفرد لكيفية حساب النقاط من قبل اللجنة التحكيمية للمشاركين في الدرفت، كما أن نظام المسابقة والاستعراض اليوم سينطلق مع سيارتين في كل مرة، وتبدأ المنافسة بحسبة منظمة لدى اللجنة التحكيمية، وطريقة خاصة للوصول إلى أفضل النتائج والمتأهلين للتصفيات الحاسمة، ولاحقاً إعلان الفائزين في منافسات الاستعراض اليوم في فئة الدريفت.

من جهته، أكد عبد الله بطي القبيسي، رئيس مجلس نادي ليوا الرياضي، على القوة الكبيرة والمتابعة التي شهدتها الأيام الأولى من المهرجان عبر الاستعراض الحر للسيارات، مشيداً بالحضور الشبابي الكبير الذي رافق الاستعراض والإقبال أيضاً لرواد المهرجان في أول أيامه، وتحدث القبيسي عن التألق المتوقع للمشاركين في دريفت السيارات اليوم، وهي إحدى المنافسات التي بدأت مع مرعب في آخر مواسم، وقال: «لا نزال نتذكر نجاح هذه المنافسة في أول استضافة قبل سنوات، وهي ثابتة عبر أجندة المهرجان في كل موسم وبطولة مهمة يشارك من خلالها المحترفون والأقوياء والنجوم».

وكشف عبدالله القبيسي عن تميز وانفراد مهرجان ليوا الدولي بما يقدمه من بطولات متنوعة، مؤكداً أنه لم يسبق وأن اجتمعت هذه الرياضات الاستعراضية معاً في أي مهرجان وهي الاستعراض الحر، الاستعراض الرملي، الدريفت وصعود التل، في إشارة إلى القوة الكبيرة التي يتمتع بها مرعب حالياً بكمية البطولات الخاصة بالسيارات.