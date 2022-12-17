«الأرجنتيني» يتفوق على «الفرنسي» تاريخياً

دبي (الاتحاد)

تأهل منتخب فرنسا للنهائي بعد الفوز على المغرب في نصف النهائي 2-0، بينما صعد منتخب الأرجنتين للنهائي بعد الفوز على كرواتيا 3-0 في نصف النهائي الآخر.

المواجهة ذات طابع خاص، حيث تحمل الكثير من المفارقات، أولها أن المنتخبين يتساويان في عدد الألقاب، حيث إن فرنسا حامل اللقب حقق كأس العالم مرتين في 1998 بفرنسا والنسخة الأخيرة بروسيا 2018، فيما حققت الأرجنتين لقبين في نسخة 1978 بالأرجنتين وعام 1986 بالمكسيك.

ويتصدر الفرنسي كيليان مبابي نجم الديوك والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم التانجو، وهما زميلان في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ترتيب هدافي مونديال قطر برصيد 5 أهداف، ويأتي خلفهما أوليفيه جيرو مهاجم فرنسا وميلان الإيطالي، وجوليان ألفاريز مهاجم الأرجنتين ومانشستر سيتي الإنجليزي برصيد 4 أهداف لكل منهما.

خسر منتخب الأرجنتين 3 نهائيات من قبل كأس العالم، أولها أمام أوروجواي 4-2، في أول نسخة من المونديال عام 1930، بينما خسرت للمرة الثانية من ألمانيا 1-0 في مونديال 1990، والمرة الثالثة من ألمانيا أيضاً في مونديال 2014، بينما خسر منتخب فرنسا النهائي مرة وحيدة أمام إيطاليا بركلات الترجيح في مونديال 2006.

ويتفوق منتخب الأرجنتين في مواجهاته تاريخياً مع منتخب فرنسا، حيث التقيا في 12 مباراة ما بين ودية ورسمية، شهدت فوز الأرجنتين في 6 مباريات وفوز فرنسا في 3 مباريات والتعادل في 3 مباريات، وسجل المنتخب الأرجنتيني 15 هدفاً مقابل 11 هدفاً سجلها منتخب فرنسا.

لعب الفريقان 9 مباريات ودية شهدت 4 انتصارات للأرجنتين وانتصارين لفرنسا و3 تعادلات، بينما التقيا 3 مرات في كأس العالم، أولها في النسخة الأولى 1930 بدور المجموعات، وتغلبت الأرجنتين بنتيجة 1-0 وخسرت اللقب في تلك النسخة بالنهائي أمام أوروجواي، بينما كانت المرة الثانية في مونديال 1978 بالأرجنتين وفازت الأرجنتين بدور المجموعات 2-1، وتوجت باللقب في نهاية البطولة، وفي آخر المواجهات حققت فرنسا الفوز على الأرجنتين 4-3 في مونديال روسيا بثمن النهائي لتطيح بالتانجو، قبل أن تفوز باللقب الثاني في تاريخها على حساب كرواتيا في النهائي.

ويسعى منتخب الأرجنتين للثأر من نكبة روسيا حينما أطاحت بها فرنسا في ثمن النهائي بنتيجة 4-3، لتستكمل مشوارها نحو التتويج باللقب الثاني في تاريخها، وهي المواجهة التي شهدت تسجيل كيليان مبابي هدفين وهدف لكل من أنطوان جريزمان وبنجامين بافارد، بينما سجل أهداف الأرجنتين كل من أنخيل دي ماريا وجابريال ميركادو وسيرجيو أجويرو. بينما يأمل منتخب فرنسا حامل اللقب في إنهاء لعنة حامل اللقب في تاريخ كأس العالم، بعدما وصل لنهائي مونديال قطر 2022. وحقق منتخب فرنسا لقب كأس العالم 1998 وروسيا 2018، وتسعى للتتويج باللقب الثالث والثاني على التوالي.

وخلال جميع نسخ كأس العالم نجح منتخبان فقط في الحفاظ على لقبه، وهما إيطاليا الذي توج بلقبي 1934 و1938، وأيضاً البرازيل في نسختي 1958 و1962.

بينما فشلت الأرجنتين في تحقيق اللقب مرتين على التوالي بعد الفوز بلقب نسخة 1986، ثم خسر نهائي 1990، كما خسرت أيضاً البرازيل نهائي نسخة 1998 بعد الفوز بلقب 1994.