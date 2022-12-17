الإمارات بطل «جائزة أبوظبي الكبرى للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت منافسات بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجو جيتسو «بدون بدلة»، التي نظمها اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو (AJP) في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، أداء قوياً ونزالات حامية جمعت نخبة اللاعبين من الدولة ومختلف أنحاء العالم وسط حضور جماهيري كبير.

واختتمت المنافسات بتتويج أكاديمية (AFNT) باللقب، وحلت «كوماندو جروب» في المركز الثاني، وبالمز الرياضية في المركز الثالث، وعلى صعيد الدول تبوأت الإمارات الصدارة متفوقة على البرازيل في مركز الوصيف وروسيا في المركز الثالث.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة، علماً بأن البطولة تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول 2000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، الأمر الذي يعزز من قيمتها وأهميتها بالنسبة للاعبين المشاركين.

وهنّأ محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو الفائزين بالبطولة، وأضاف أن جو جيتسو الإمارات يعيش فترة استثنائية من التطور والازدهار تقوده عاصمة الجو جيتسو أبوظبي التي شكّلت خلال الأشهر القليلة الماضية مسرحاً للأحلام لآلاف اللاعبين الذين توافدوا إليها من مختلف القارات خصوصاً في بطولة العالم وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو. وتوجه الظاهري بالشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضة والرياضيين، وخصوصاً رياضة الجوجيتسو وهو ما رسّخ مكانة الدولة والعاصمة أبوظبي موطناً عالمياً للرياضة والوجهة الأولى للأبطال الطامحين لتحقيق الانتصارات والألقاب.

من جانبه، قال طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو (AJP): «تواصل الرابطة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجو جيتسو تنظيم البطولات النوعية التي تسهم في نشر وتطوير اللعبة، وتوفير أفضل بيئة تنافسية للممارسين في مختلف الفئات والمراحل السنية».

وأضاف البحري: «دأبت أبوظبي على لعب دور فاعل في تطوير رياضة الجو جيتسو والوصول ببرامجها لأكبر شريحة ممكنة من محبي اللعبة وممارسيها حول العالم، من خلال اعتماد أعلى معايير الجودة في تنظيم البطولات، وتطبيق أفضل برامج نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال».

ويقول عبدالله أنديز لاعب نادي شباب الأهلي «حزام أصفر»، الفائز بذهبية البطولة عن فئة الناشئين وزن تحت 78 كجم: سعيد جداً بالمشاركة بهذه البطولة والمضي بأجواء المنافسات القوية مع أبرز اللاعبين، وسعيد أكثر بالإنجاز الذي حققته اليوم بحصولي على الميدالية الذهبية في هذه البطولة المهمة.

وأضاف: عندما تتدرب جيداً وتعمل بشكل متواصل، وتتحلى بالعزيمة والإصرار، فإن الوصول إلى منصة التتويج هو المكافأة المناسبة.