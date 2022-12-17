بطل العالم لزوارق «الفورمولا-1» يتحدد اليوم

علي معالي (الشارقة)

تنطلق اليوم منافسات الختام، ضمن الجولة الأخيرة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، المقامة في إمارة الشارقة، حيث تبوح منافسات اليوم باسم حامل لقب الموسم والبطولة بعد رحلة طويلة ضمن منافسات جولات البطولة المختلفة، لتكون لوحة الختام محصورة في المنافسة بين زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي والمتصدر حالياً للترتيب العام بـ 69 نقطة وخلفه منافس قوي وشرس، هو حامل اللقب السويدي جوناس آندرسون بـ 66 نقطة، وثالثاً زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي ورصيده 59 نقطة. وينطلق السباق وسط أجواء مثيرة، خاصة أنه سيحدد هوية بطل موسم 2022 والفائز باللقب، وينطلق السباق في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، وتبدأ المنافسة مع التجارب الحرة في الصباح الباكر والتي لا يحتسب من خلالها أي أزمنة رسمية أو نقاط، ثم انطلاق سباق أفضل زمن في تمام الحادية عشرة والنصف صباحاً، ولاحقاً انطلاق السباق الرئيسي، وتتويج أبطال الجولة والموسم. ويقام السباق على مسار يبلغ طوله 2057 متراً وثماني وثلاثين دورة أخرى، تختتم معها تفاصيل السباق، وانحصرت المنافسة على لقب الموسم وبشكل مؤكد بين زوارق أبوظبي 5 و6 وبين زورق السويدي آندرسون حامل اللقب، لتكون المنافسة قوية جداً ومثيرة بين الزوارق الثلاثة من أجل الظفر باللقب، ويسعى فريق أبوظبي إلى أن يكون هذا اللقب هو الثامن في تاريخ مشاركاته منذ تسعينيات القرن الماضي. من جهته، كشف سالم الرميثي، رئيس بعثة فريق أبوظبي، عن الندية القوية التي يشهدها السباق الختامي اليوم والتحدي القوي بين المشاركين للظفر بلقب الموسم، وقال: «المنافسة وصلت إلى عنق الزجاجة في البطولة بين المتسابقين، واليوم سيكون صعباً جداً على الجميع». وأضاف: «مع الظروف الحالية من الصعب التكهن بهوية الفائز أو طرح سيناريوهات حول أسماء الأوائل، والمجال مفتوح اليوم كي نشاهد تحدياً قوياً ومنافسة للوصول لسرعات عالية بين المشاركين عبر المسار».

وحول الأفضلية في الفوز باللقب بين القمزي وتورنتي، قال الرميثي: «نعمل معاً كفريق واحد، ونريد أن نسجل اللقب باسم الإمارات في النهاية، وما يهمنا بالدرجة الأولى هو رفع علم الدولة في آخر لوحة للمنافسة والسباق، كلا الزورقين يعملان وفق استراتيجية ومنهج تم وضعه مسبقاً وخطة من أجل الظفر بالمراكز الأفضل، وتقديم التمثيل الرياضي المثالي لمشاركة وحضور فريق أبوظبي».