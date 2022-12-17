«واضحة» الأبرز في منافسات كأس منصور بن زايد

عصام السيد (الشارقة)

ينظم مضمار الشارقة لونجين ثالث سباقاته لهذا الموسم اليوم، والذي يتألف من 6 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، أبرزها كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية، ويبلغ إجمالي الجوائز 300 ألف درهم.

وتتأهب نخبة قوية من الخيول المتحدية للظفر بلقب كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان «هيبة» الذي يقام في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر، ومن أبرز المرشحين للفوز باللقب المهرة «واضحة» الفائزة في ميدان الأسبوع الماضي، و«ايه اف طاير» الفائز مؤخراً في مضمار أبوظبي، ومن أقوى المنافسين له «ياس اكس منصور» صاحب الأداء المتوازن. وتنطلق الأمسية بشوط الخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات وما فوق، ويتنافس فيه 16 خيلاً على مسافة 1000 متر (تكافؤ)، لعل أبرزها «ايه اف حجيج»، ومن ضمن الخيول المنافسة «أيه إف فلك» و«آر بي سراب». وخصص الشوط الثاني لمسافة 2000 متر لخيول الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات وما فوق، وبمشاركة 7 خيول، ومن أبرزها «أي إس أبو موسى» الأعلى تصنيفاً وينافسه كل من «أيه إف مخرج»، و«تاجر» صاحب مركز الوصافة في آخر مشاركة له في الشارقة. وتتنافس 16 خيلاً في الشوط الثالث لمسافة 2000 متر (تكافؤ)، يتقدمها صاحب الأداء المتماسك «السهوج»، وهناك «عارم ورسان» الأعلى تصنيفاً، وينافسهما «أيه إف المؤتمن»، الفائز في مضمار العين.