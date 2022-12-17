سباقات «أصحاب الهمم» تدشن «عربية الدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

تبدأ اليوم منافسات البطولة العربية المجمعة الثانية للدراجات في الشارقة بمشاركة 17 دولة عربية وأكثر من 400 لاعب ومدرب وإداري في أكبر البطولات العربية في تاريخها، وتقام فيها بطولات (طريق - جبلية- أصحاب الهمم)، في منطقة نزوى بالشارقة ومدينة كلباء، وهي البطولة الأولى التي تنال الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي للدراجات لتكون مؤهلة بالنقاط إلى أولمبياد باريس 2024. وتبدأ منافسات البطولة اليوم بسباقات أصحاب الهمم فردي عام للكبار «سي 1» و«سي 5» لمسافة 66 كم، و«إتش 1» و«إتش 5» لمسافة 45 كم، كما تقام بطولات فرق ضد الساعة للشباب والشابات والإناث، وذلك في منطقة نزوى بالشارقة، وتبدأ المنافسات عند الساعة 8:30 صباحاً وتستمر حتى الرابعة عصراً.

وأقيم أمس الاجتماع الفني لبطولات الطريق وبطولة ذوي الإعاقة في مقر إقامة البعثات المشاركة بفندق هوليداي إنترناشيونال بالشارقة، ويشارك المنتخب الوطني في سباقات ذوي الإعاقة بـ10 لاعبين، ويبحث عن استمرار الصدارة العربية للمنافسات. في الوقت نفسه، عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي اجتماعه بمقر إقامة البعثات، وبحث خلال الاجتماع عدداً من الأمور المتعلقة بالبطولات العربية وطرق تطويرها الفترة المقبلة. ويشارك منتخبنا الوطني في البطولات الثلاث، ويصل عدد المشاركين إلى 34 لاعباً.