بونو: الإرهاق نال منا

الدوحة (د ب أ)

أكد ياسين بونو حارس مرمى المنتخب المغربي، أن فريقه كان يتطلع لإحراز المركز الثالث بمونديال قطر 2022، لكنه في النهاية خسر 1 /2، على يد نظيره الكرواتي اليوم السبت على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث.ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هسبريس" المغربية عن بونو قوله، إن الإرهاق لعب دوراً في خسارة أسود الأطلس أمام كرواتيا، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن فريقه قدم كل ما في وسعه.

وأضاف حارس مرمى إشبيلية الإسباني "كان من الصعب علينا استعادة لياقتنا البدنية والنفسية بعد الخسارة أمام فرنسا في نصف النهائي".

وأكد بونو أن الفوز بالمركز الرابع في كأس العالم إنجاز غير مسبوق للكرة الأفريقية والعربية "لكن نتطلع للمزيد في البطولات المقبلة".