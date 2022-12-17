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الخنوس الأصغر وحكيمي وزياش يقتحمان التاريخ

الخنوس الأصغر وحكيمي وزياش يقتحمان التاريخ
17 ديسمبر 2022 21:38

الدوحة (د ب أ)
أصبح بلال الخنوس أصغر لاعب يشارك مع المنتخب المغربي، في تاريخ مشاركات أسود الأطلس في كأس العالم.
وشارك الخنوس في المواجهة التي خسرها المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي بهدفين لهدف، اليوم السبت على استاد خليفة الدولي في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال قطر.
وسجل الخنوس ظهوره الأول بالمونديال وهو في سن 18 عاماً و221 يوماً.
وحطم الخنوس الرقم القياسي لأشرف حكيمي الذي شارك في مونديال روسيا 2018، وهو في سن 19 عاماً و223 يوماً.
وغادر الخنوس أرض الملعب في الدقيقة 57 وشارك عز الدين أوناحي بدلاً منه.
من ناحية أخرى، أصبح أشرف حكيمي وحكيم زياش أول لاعبين من المغرب يخوضان عشر مباريات في كأس العالم، ليقتسما مع الحارس السعودي محمد الدعيع صدارة قائمة اللاعبين العرب الأكثر مشاركة في المونديال.

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