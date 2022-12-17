دبا الحصن يتمسك بصدارة دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

تمسك دبا الحصن بالصدارة وحتا بمركز الوصافة في دوري الدرجة الأولى بفوز الأول على مضيفه التعاون 3-1، فيما عاد «الإعصار» بالنقاط الثلاث من ملعب الذيد بالفوز 1-0، في ختام مواجهات «الجولة 13» والتي شهدت تعادل مصفوت والإمارات بدون أهداف، والحمرية والفجيرة 1-1.

وبصم دبا الحصن على تفوقه أمام مضيفه التعاون منذ الشوط الأول، بتسجيله ثلاثة أهداف بواسطة لوان اوليفيرا في الدقيقة 18، كايو روزا 41، وباولو هنريقو في الدقيقة 48، فيما سجل كارلوس ألبرتو هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 88، ورفع الحصن رصيد إلى 27 ليستمر في صدارة الترتيب.

وعلى ملعب الذيد، تمسك حتا بوصافة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة بالفوز بهدف دينيلسون بيريرا في الدقيقة 32، بدوره أهدر الإمارات فرصة الصعود للمركز الثالث وبقى رابعاً برصيد 22 نقطة بتعادله السلبي أمام مضيفه مصفوت.



نتائج المباريات

التعاون - دبا الحصن 1-3

مصفوت - الإمارات 0-0

الذيد - حتا 0-1

الحمرية - الفجيرة 1-1

فرق الصدارة

دبا الحصن 27

حتا 26

الجزيرة الحمراء 24

الإمارات 22