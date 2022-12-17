الفارق البسيط يقرب فرنسا من لقب المونديال

معتز الشامي (دبي)



قبل ساعات من اللقاء المرتقب غداً بين فرنسا والأرجنتين في نهائي مونديال 2022، كشفت لغة الأرقام عن تقارب في إحصاءات الأداء الفني بين طرفي نهائي البطولة، ولكنها مالت في المجمل لمصلحة المنتخب الفرنسي حامل لقب النسخة الماضية، عبر 18 رقماً فنياً صبت في مصلحة «الديوك»، بينما تفوق المنتخب الأرجنتيني في 17 جانباً فنياً آخر، وهو ما يعني تقارب طرفي النهائي في الكثير من مؤشرات الأداء الفني في الدفاع والهجوم وصناعة الفرص ودقة التمرير والتسديد ونسب المراوغات وغيرها.

وذلك ووفق موقع أنستات العالمي، المتخصص في الإحصائيات الفنية للاعبين والمنتخبات، الذي كشف عن تفوق بسيط للمنتخب الفرنسي، الذي حصد الأفضلية في نقاط «إندكس» الخاصة بإجمالي الأداء الفني والتي بلغت 264 نقطة، مقابل حصد المنتخب الأرجنتيني نقاط بلغت 259 نقطة.

أما أبرز الأرقام التي رجحت كفة المنتخب الفرنسي، فكانت في التسديد، حيث تفوق المنتخب الفرنسي بعدد 85 تسديدة خلال البطولة، بينما توقف رصيد الأرجنتين عند 80 تسديدة، بينما تفوق المنتخب الأرجنتيني في التسديدات المباشرة على المرمى وبلغت 42 تسديدة مقابل 34 تسديدة لفرنسا، وهو ما يعني أن التسديدات الأرجنتينية أكثر خطورة لأنها أدق على المرمى، كما تفوق المنتخب الفرنسي بتسجيل 13 هدفاً خلال البطولة بفارق هدف وحيد عن الأرجنتين التي سجلت 12 هدفاً فقط.

وعلى صعيد صناعة الفرص، تفوق المنتخب الأرجنتيني في صناعة الفرص، وبفارق فرصة واحدة بعدما وصل إلى 54 فرصة تسجيل، مقابل 53 فرصة لفرنسا خلال البطولة.

وقد تساوى المنتخبان في دقة التمرير بنسبة 88% لكل منهما، ولكن تفوق المنتخب الأرجنتيني في عدد التمريرات التي بلغت خلال البطولة 3911 تمريرة، مقابل 3341 لفرنسا، وفي العرضيات كان التفوق كبيراً للمنتخب الفرنسي بعدد81 كرة عرضية مقابل 56 عرضية للأرجنتين.

كما تفوق المنتخب الفرنسي بالفوز في التحديات الثنائية خلال 506 تحديات، مقابل 505 للمنتخب الأرجنتيني، كما تفوق الديوك بالفوز أيضاً في التحديات الثنائية في الهجوم بإجمالي 483 تحدياً، مقابل 463 للأرجنتين.

كما تفوق المنتخب الفرنسي في المراوغات الناجحة بـ119 مرواغة، فيما تفوق المنتخب الأرجنتيني في الاستحواذ الذي بلغ متوسطه خلال البطولة 58% مقابل 52%، فيما تفوق المنتخب الأرجنتيني في إجمالي التمريرات المفتاحية خلال البطولة، والتي بلغت 70 تمريرة مفتاحية، مقابل 53 للمنتخب الفرنسي، ولكن دقة التمريرات المفتاحية كانت لصالح الديوك، التي بلغت 34 تمريرة مفتاحية دقيقة، مقابل 30 فقط للمنتخب الأرجنتيني.

وتفوق أيضاً المنتخب الفرنسي في الاعتراضات الأرضية للهجمات أو «التاكلينج» 111 مرة، مقابل 103 مرات للمنتخب الأرجنتيني.

ووفق ما سبق سيبحث المنتخب الفرنسي عن لقبه الثالث في تاريخه ونفس الأمر بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، الذي سبق له التتويج مرتين أيضاً، إلا أن المفارقة أن فرنسا إذا ما نجحت في الفوز باللقب فستكون الدولة الأولى، التي تحقق ذلك الإنجاز بالفوز بلقبين متتاليين من كأس العالم، منذ إنجاز منتخب إيطاليا عامي 1934و1938، والبرازيل 1958 و1962.