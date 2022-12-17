31 مباراة «رسمية» تُكمل تحضيرات الأندية لاستئناف الدوري

معتصم عبدالله (دبي)

تستعد عجلة «دوري أدنوك للمحترفين» لمعاودة الدوران بانطلاق مباريات الجولة 11، التي تقام يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي، بعد التوقف الأطول لمشوار المنافسة، والذي استمر لأكثر من شهر بنهاية الجولة العاشرة في 12 نوفمبر الماضي، بالتزامن مع نهائيات كأس العالم 2022، التي يسدل عليها الستار غداً «الأحد».

وتشهد الجولة 11 مواجهات مرتقبة، حيث تنطلق الاثنين بمباريات الظفرة وعجمان، النصر ودبا، البطائح والجزيرة، وقمة الوصل وشباب الأهلي، وتستكمل الجولة الثلاثاء بمباريات الوحدة وخورفكان، اتحاد كلباء والشارقة، والعين وبني ياس.

وتشتعل المنافسة على صدارة «دوري أدنوك للمحترفين»، التي تشهد سباقاً مثيراً يجمع شباب الأهلي المتصدر بـ 22 نقطة، والوحدة «الوصيف» بالرصيد ذاته من النقاط، فيما يحتل الوصل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، مقابل 20 للشارقة الرابع.

وعززت المباريات الرسمية والتجارب الودية خلال فترة التوقف الحالية للدوري من تحضيرات أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، لاستئناف مشوار الدوري، حيث خاضت الأندية الـ 14 مباريات الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة».

وخاضت أندية المحترفين باستثناء الشارقة حامل لقب النسخة الأخيرة لكأس رئيس الدولة، 11 مباراة في الدور الأول، من بينها مواجهتان مباشرتان لأندية المحترفين جمعتا شباب الأهلي والوحدة، والعين ودبا، وحجز 12 نادياً مقعده في دور الستة عشر، بما فيها «حامل اللقب».

ولعبت أندية المحترفين خلافاً لمباريات البطولة الأغلى، 20 مباراة في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ضمن الدورين الأول وربع النهائي اللذين أقيما بنظام الذهاب والإياب، قبل أن تحجز 4 أندية ممثلة في الجزيرة، الشارقة، العين والنصر مقاعدها في نصف النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب أيضاً.

وبعيداً عن المواجهات الرسمية في «البطولة الأغلى» وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لعبت التجارب الودية الدور الأكبر في المحافظة على رتم تحضيرات الأندية لاستئناف الدوري، ومثلت التجارب الودية أمام الأندية السعودية الزائرة خلال فترة التوقف القاسم المشترك في التحضيرات.

واحتضنت مدن وملاعب الإمارات المختلفة، في أبوظبي، العين، دبي، الشارقة وغيرها، معسكرات نحو 11 نادياً من «دوري روشن السعودي»، شملت الشباب، النصر، الاتحاد، ضمك، الاتفاق، الطائي، الفيحاء، الخليج، الفتح، التعاون، والرائد، علاوة على مجموعة أخرى من الأندية الخليجية والعربية والأوروبية.