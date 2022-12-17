الزيودي وخميس يهديان الإمارات فضية وبرونزية «دولية فزاع»

دبي (الاتحاد)

أهدت موزة الزيودي لاعبة منتخبنا لأصحاب الهمم ومحمد خميس بطلنا البارالمبي، الإمارات، ميداليتين فضية وبرونزية في بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم، كأس العالم «دبي 2022»، حيث حصلت موزة على المركز الثاني في وزن 55 كجم، بينما فاز خميس بالمركز الثالث في وزن 97 كجم رافعاً 220 كجم، حيث ذهب المركز الأول للأردني عبد الكريم محمد خطاب، الذي نجح في تحطيم الرقم العالمي 3 مرات في الرفعة الثانية 245 كجم والثالثة 251 كجم والرابعة 255 كجم، بينما ذهبت الفضية إلى الكولومبي فابيو الذي رفع 225 كجم.

من ناحيته أكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي أن «أصحاب الهمم» يحظون بالاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة، حيث أصبحت الإمارات ملتقى الأبطال للتنافس في أقوى البطولات العالمية لمختلف الرياضات، وقال: يحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم كما يؤكد دائماً على توفير جميع سبل النجاح لهم للتألق سواء في المشاركة في البطولات العالمية أو تنظيمها.

أضاف: الإمارات توفر البنية التحية لأصحاب الهمم، حيث يحرص أبطال العالم على المشاركة في جميع أحداثها الرياضية وليس هذا بغريب، مما يؤكد تسابق الأبطال على التواجد في الإمارات وخاصة دبي.

وأشار حارب إلى أن وصول دولية فزاع إلى النسخة 12 يمثل الاستدامة، وخاصة أن الحدث يحمل اسماً عزيزاً على قلوبنا جميعاً، مثمناً جهود نادي دبي لأصحاب الهمم في توفير البيئة المثالية لاستقطاب «أصحاب الهمم» المشاركين من جميع أنحاء العالم.

وأعرب حارب عن سعادته بما شاهده في نادي دبي لأصحاب الهمم، مبيناً أن «أصحاب الهمم» يلعبون دوراً في زيادة السياحة الرياضية مما يساعد في الاقتصاد الرياضي رغم أن رياضة أصحاب الهمم مكلفة.

وقال حارب إن حرص الدول من أميركا الجنوبية على المشاركة في بطولات فزاع يؤكد سمعتها العالية الكبيرة رغم بعد المسافات في أعقاب شعور المشاركين بأنها من أنجح البطولات التي تبوأت مكانة مرموقة في الخريطة العالمية لرياضة أصحاب الهمم.