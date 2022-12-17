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«الرئاسة» تتألق في منافسات اللقايا بالمرموم

«الرئاسة» تتألق في منافسات اللقايا بالمرموم
17 ديسمبر 2022 17:36

دبي (الاتحاد)
شهد الشيخ الدكتور منصور بن طحنون بن محمد آل نهيان، تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ والتي أقيمت بميدان المرموم لسباقات الهجن، لمسافة 5 كم على مدار ثمانية عشر شوطاً، منها أربعة أشواط خصصت لهجن الإنتاج لمؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.
وسيطرت مؤسسة هجن الرئاسة وعزبة المضمر علي جميل الوهيبي على التحديات الرئيسية الأربع لسن اللقايا، حيث قدم الشعار الأحمر «هملولة» على قمة اللقايا الأبكار المحليات بزمن وقدره 7:35:2 دقيقة، وكان هو التوقيت الأفضل في جميع التحديات.
وذهب الشوط الثاني إلى هجن الرئاسة والمضمر علي جميل الوهيبي بوساطة «هملول»، الذي حاز على قمة اللقايا الجعدان المحليات، مسجلاً زمناً بلغ 7:42:2 دقيقة.
أما الشوط الثالث والمخصص للقايا الأبكار المهجنات، فقد كان من نصيب «هملولة» لهجن الرئاسة تحت قيادة علي جميل الوهيبي، وذلك بتوقيت بلغ 7:51:0 دقيقة.
وكان رابع ألأشوط للقايا الجعدان المهجنات لهجن الرئاسة، وذلك عندما قاد علي جميل الوهيبي «هملول» للصدارة، وحقق توقيتاً 7:39:5 دقيقة.
وأقيمت تحديات اللقايا لهجن أبناء القبائل من 25 شوطاً لمسافة 5 كم، وقادت «سمحة» شعار مالكها سعيد محمد بطي الطروق الغفلي لناموس الشوط الرئيسي للقايا الأبكار المحليات بزمن وقدره 7:37:7 دقيقة.
وتألقت «نوف» المملوكة لسلطان سيف مبارك الكتبي في ثاني الأشواط للقايا الأبكار المهجنات وأهدت مالكها الناموس، بعد أن وصلت إلى خط النهاية في زمن بلغ 7:29:4 دقيقة.
وظفر «الأبجر» بشعار سهيل محمد ذويب العامري بناموس الشوط الثالث للقايا الجعدان المحليات، وذلك بعد أن سجل زمناً وقدره 7:36:9 دقيقة.
ونال «أديب» بشعار نديله لويهي الزفنه محمد العفاري القمة في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات، وذلك بتوقيت بلغ 7:31:5 دقيقة.

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