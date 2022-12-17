«لوست إيدن» بطل تحضيري «جبل علي ستيكس»

عصام السيد (دبي)

توج الجواد «لوست إيدن» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف دوج واتسون «هاتريك»، وقيادة باتريك دوبس «ثنائية»، بطلاً لتحضيري سباق جبل علي ستيكس، لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته 100 ألف درهم، والذي أقيم اليوم خلال الحفل الخامس للمضمار الأصفر، فيما بلغت قيمة الجوائز المالية المرصودة للأشواط الستة 480 ألف درهم.

وتمكن البطل من التفوق بفارق 3,25 طول عن «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ومسجلاً 1:49:29 دقيقة، وسط حضور جماهيري بلغ 5 آلاف متفرج.

واكتسح «كواليتي هيومر» لسلطان علي، بإشراف أحمد بن حرمش، وقيادة راي داوسون منافسيه بفارق 7,5 طول، ومسجلاً 1:25:04 دقيقة، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، على لقب المشرق لخدمات الري، البالغة جائزته 60 ألف درهم.

وتألق «فنار» لشادويل بإشراف دوج واتسون، وقيادة دين أونيل، بصورة لافت في سباق الشعفار للاستثمار، البالغة جائزته 96 ألف درهم، والذي أقيم في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، ومسجلاً 1:24:49 دقيقة.

وأكد «كولور أب» لسيد حشيش، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، بانه الأسرع في الشوط الثالث لمسافة 1000 متر، على لقب بن دسمال للمقاولات، البالغة جائزته 96 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 58:85 ثانية.

وأثبت «جاستس بروتوكول» لسعيد حميد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد، وقيادة فرناندو جارا، جدارته في الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، على لقب مركز دبي العقاري البالغة جائزته 68 ألف درهم، ومسجلاً 1:50:74 دقيقة.

ونال «سيتي كينج» لحمد عبد الله الشامسي، بإشراف أسامة رفاعي، وقيادة أوسكار شافيز، جائزة الشوط السادس والختامي، لمسافة 1600 متر، على لقب مركز دبي العقاري البالغة جائزته 60 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 1:39:63 دقيقة.