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باتيستوتا عن تحطيم ميسي لرقمه المونديالي: يستحق هذا

باتيستوتا عن تحطيم ميسي لرقمه المونديالي: يستحق هذا
17 ديسمبر 2022 15:19

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)
لا يحمل جابرييل باتيستوتا لاعب المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم السابق، أي ضغينة تجاه ليونيل ميسي، بعدما حطم رقمه القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة للاعب أرجنتيني في كأس العالم.
وسجل ميسي 11 هدفاً في خمس بطولات لكأس العالم، كان آخرها في مونديال «قطر 2022»، من ركلة جزاء في مرمى المنتخب الكرواتي، في المباراة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني 3/ صفر في الدور قبل النهائي.
هذا الهدف رفع رصيد أهداف ميسي إلى خمسة أهداف في المونديال الحالي، ليتعادل مع زميله بفريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي، قبل المباراة النهائية التي سيتواجهان فيها غداً الأحد.
وأكد باتيستوتا، الذي سجل 10 أهداف في ثلاث نسخ هي كأس العالم 1994 بأميركا و1998 بفرنسا و2002 بكوريا واليابان، أنه كان سعيداً لرؤية ميسي «35 عاماً» يحطم رقمه.
وقال باتيستوتا لصحيفة «كلارين» الأرجنتينية:«ميسي يحطم الرقم القياسي، هذا لم يؤلمني على الإطلاق؛ لأنني استمتعت به عندما كنت أحمله.
ليو يستحق هذا. إذا كان هناك شخص يستحق هذا، فإنه ميسي».
وأضاف:«ميسي ليس فضائياً، إنه بشر يلعب كرة القدم بشكل أفضل من أي شخص آخر. عندما يتخطاك ميسي، لا يمكنك أن تتألم، إنه فقط يمنحك السرور».
وشارك ميسي مع المنتخب الأرجنتيني في المباراة النهائية بكأس العالم 2014 بالبرازيل، ولم يفز ميسي حتى الآن بلقب في كأس العالم، وأكد أن مباراة الغد ستكون آخر فرصة له لتحقيق اللقب العالمي مع منتخب التانجو.
وباتيستوتا يدعم ميسي للتتويج باللقب بعد ثماني سنوات من الهزيمة أمام المنتخب الألماني، مشيراً إلى أن ميسي قادر على قيادة المنتخب الأرجنتيني للتتويج باللقب.
وقال باتيستوتا: «توقعت أن يكون أكثر هدوءاً، ولكنه يلعب وكأنه يبلغ 20 عاماً. هذا لأنه متعطش للفوز، هو متواجد هنا للفوز بكأس العالم. هذا ما تحتاجه كرة القدم، هذا ما ينشره ليو للفريق كله».
وأضاف: «كل الظروف مواتية للمنتخب الأرجنتيني لكي يتوج باللقب. هناك طاقة إيجابية لتحقيق هذا. من أجل ميسي والجماهير أيضاً».

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