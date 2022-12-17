كأس تشرشل للبولو بين الحبتور وبن دري

دبي (الاتحاد)

يسدل الستار غداً«الأحد» على منافسات كأس السير ونستون تشرشل للبولو، المقامة حالياً بنادي الحبتور للبولو والفروسية، وتجمع المباراة النهائية بين فريقي الحبتور بقيادة محمد الحبتور وبن دري بقيادة محمد بن دري، ويسبق النهائي مباراة تجمع بين فريقي الباشا ومهرة هيسكث على كأس الترضية.

وأكد محمد خلف الحبتور رئيس اتحاد البولو، أن نادي ومنتجع الحبتور حريص على إقامة هذه البطولة بصفة سنوية، من منطلق التفاعل مع كل الجاليات التي تقيم بالدولة، خاصة أن الإمارات لديها علاقات تاريخية مع بريطانيا التي تمثل إحدى قلاع اللعبة في العالم، ولديها جالية كبيرة ومحبة لرياضة البولو.

وستقام المباراة الأولى «كأس الترضية» عند الساعة الثانية والنصف ويمثل فريق الباشا هاني غباش وخوسيو كوينتو وجاليرمو ودياز البريدي، ويمثل فريق مهرة هيسكث كل من خلف الحبتور وخوسيه بوتوبسكي ويان كروز وتوماس بلاسيوس، بينما تقام المباراة النهائية على كأس تشرشل في الرابعة عصراً وتجمع بين فريقي الحبتور الذي يمثله محمد الحبتور وسنتياجو أريارتس وسيجومدو أمادوري وتومار أريارتي، ويمثل فريق بن دري محمد بن دري وخالد بن دري وراشد بن دري وإستبان بانلو.