الشارقة يخسر في دوري اليد بعد 1468 يوماً

رضا سليم (دبي)

كسر فريق شباب الأهلي انتصارات الشارقة في دوري أقوياء اليد، بعدما نجح في الفوز عليه بفارق هدف 24-23، في المباراة التي جرت بينهما بصالة الملك الشرقاوي في ختام الدور التمهيدي للمسابقة، وهي أول خسارة للشارقة في المسابقة منذ 4 سنوات وتحديداً من ديسمبر 2018، كما خطف الفرسان الصدارة رغم التساوي مع الشارقة على القمة برصيد 19 نقطة، إلا أن لائحة البطولة منحت شباب الأهلي صدارة الدور التمهيدي بفارق المواجهات وليس بفارق الأهداف، التي يتفوق فيها الملك الشرقاوي.

وبلغة الحسابات حافظ الشارقة على عدم الخسارة في 1468 يوماً، وهو ما يعد رقماً قياسياً، حيث كانت الخسارة الأخيرة لرجال الشارقة في الدوري يوم 9 ديسمبر 2018، أمام شباب الأهلي 23-27 في الجولة الثانية من دوري موسم 2018-2019، منذ ذلك التاريخ لم يتجرع رجال الملك الهزيمة، بجانب حسم لقب الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة بالعلامة الكاملة من خلال الفوز في جميع المباريات التي خاضها.

ويلعب شباب الأهلي المتصدر في المجموعة الأولى مع فرق أصحاب المراكز الثالث والخامس والسابع، فيما يلعب الشارقة الوصيف في المجموعة الثانية مع أصحاب المراكز الرابع والسادس والثامن.

في الوقت نفسه أفلت النصر من كمين مليحة ونجح في الفوز عليه بفارق هدف 23-22، في المباراة التي جرت بينهما بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر ضمن الجولة السابعة للمسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 12-9، ليرفع العميد رصيده إلى 11 نقطة ومليحة إلى 10 نقاط وينتظر الفريقان بقية مباريات الجولة لتحديد الترتيب النهائي للدور التمهيدي للمسابقة.