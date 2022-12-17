105 لاعبين يتنافسون في كأس رئيس الدولة للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أمس بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج في نسختها الـ29 بمركز الأعمال «أدنوك» بأبوظبي، بمشاركة 17 نادياً يمثلها 105 من نخبة لاعبي الإمارات، أبطال الفئات السنية للرجال والسيدات وتنقسم إلى 4 فئات هي الرجال والناشئون والسيدات والفتيات، وينظم البطولة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بإشراف اتحاد اللعبة، وتستمر فعاليتها حتى الجمعة المقبل 23 من الشهر الحالي.

وأعطى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، شارة البداية بالضغط على ساعة الطاولة الأولى، بحضور حسين عبدالله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج، وتريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج، وأعضاء مجلسي إدارة الاتحاد والنادي، وعدد من رؤساء الأندية بالدولة.

وقدم حسين عبدالله الخوري التهنئة بعيد الاتحاد الـ51 للدولة إلى قيادة وشعب الإمارات، مرحباً بالجميع في افتتاح البطولة التي تحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وقال: تأسس اتحاد الشطرنج عام 1976، ومنذ ذلك الحين تدرجت لعبة الشطرنج وارتقت إلى العالمية وحصل أبناء الدولة على بطولات عالمية وألقاب مميزة، لتسجل لعبة الشطرنج أول إنجاز عالمي في تاريخ الدولة في كل الألعاب الرياضية، بحصول سعيد أحمد سعيد على بطولة العالم للشطرنج للناشئين 1979، ليتوالى بعدها صعود لاعبي الشطرنج على منصات التتويج العالمية منهم على سبيل المثال لا الحصر سالم عبد الرحمن وروضة عيسى السركال.

وأضاف: لعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية الذي تأسس عام 1979، دوراً فعالاً في نهضة اللعبة على الصعيدين التنظيمي والفني، وساهم في انطلاق بطولة كأس رئيس الدولة في نسختها الأولى في عام 1994، والتي تعود إلى العاصمة في نسختها الحالية 29، وفي هذه المناسبة أشيد بالرعاية الكريمة والدعم اللامحدودة لشركائنا مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) واتحاد الشطرنج.

وكانت فقرات حفل الافتتاح استهلت بالنشيد الوطني، وأعقبه فيلم قصير لطلاب وطالبات أكاديمية زايد، ثم قدم حسين عبدالله الخوري شطرنجاً تذكارياً إلى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، بينما شهد اليوم الأول منافسات الجولة الأولى للرجال والناشئين، وانطلقت في اليوم الثاني بطولة السيدات.

وشهدت الجولة الأولى لفئة الرجال التي يشارك فيها 30 لاعباً من النخبة، خسارة عمار السدراني لاعب المنتخب الوطني وحامل اللقب، أمام حمد عيسى البلوشي، بينما خلت الجولة من التعادلات وكذلك الحال في بطولة الناشئين.