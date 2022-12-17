بنزيمة يثير الجدل بـ «الرسالة الغامضة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قبل المواجهة المصيرية بين منتخبي فرنسا والأرجنتين في نهائي بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر، أثار النجم الفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد الإسباني جدلاً شديداً في الدوائرالصحفية الفرنسية والعالمية، بعد أن نشر عبر حسابه على «إنستجرام» رسالة غامضة وقصيرة جداً، قال فيها: «لست مهتماً»، من دون أن يحدد بالضبط مايقصده بهذه العباراة، التي أرفق بها صورة له.

وكان بنزيمة رحل عن مقرإقامة منتخب فرنسا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تعرضه للإصابة مجدداً في فخذه، ورغم ذلك لم يشأ ديدييه ديشامب المديرالفني استدعاء بديل له، ما يعني أن النجم الحاصل على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، من حقه الحصول على ميدالية في حالة فوزمنتخب بلاده ببطولة العالم، يتسلمها نيابة عنه الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

ووفقاً للوائح الفيفا، فإن بنزيمة يمكنه أيضاً - في حالة جاهزيته الفنية والبدنية - أن يعود لمكانه في قائمة «الديوك»، بل وأن يلعب المباراة النهائية ضد منتخب الأرجنتين، لو كان ديشامب استدعاه وطلب خدماته، ولكن ما حدث هو العكس، إذ أن هذا الأخير تجاهل أصلاً في مؤتمره الصحفي بعد الفوز على المغرب في نصف النهائي، الإجابة على سؤال يتعلق بإمكانية عودة بنزيمة للمنتخب، وطلب من السائل أن يطرح السؤال التالي.

وأجمعت مصادرصحفية فرنسية عديدة على أن هذا الرد من جانب ديشامب هو الذي دفع بنزيمة إلى بث رسالته المقتضبة عبرصفحته على «إنستجرام» والتي اكتفى فيها بالقول: لست مهتماً.

بنزيمة بدأ تدريباته الجماعية مع زملائه في ريال مدريد منذ أكثر من أسبوع، بل وشارك في لقاء ودي لعبه الفريق وبدا جاهزاً للعب، ولكن احتمالات عودته للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة النهائية، معدومة لأن ديشامب استبعد هذا الافتراض. وترتيباً على ذلك، ربما يرفض بنزيمة فكرة السفرإلى الدوحة لتشجيع ومساندة منتخب بلاده، متفرجاً من المدرجات، رغم إنه حصل على موافقة ناديه على السفر.

وكشفت صحيفة «ليكيب» النقاب عن أن رحيل بنزيمة عن منتخب «الديوك» بسبب الإصابة، لم يكن بصورة ودية على الإطلاق، وإن العلاقة بينه وبين ديشامب متوترة، وعاد إليها الفتور مجدداً.