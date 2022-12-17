جيمال تحرز كأس «دولية الشارقة للشطرنج»

رضا سليم (دبي)

توجت التركمانية جيمال أوڤيزيديوردييڤا بكأس الشارقة الدولية لشطرنج السيدات، في نسختها الثانية عشر، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وحلت ثانياً سافينا إبراهيموفا من أذربيجان، وثالثاً جاءت الرومانية إيما أوبادا، فيما فاز الكازاخستاني علي خان خازهاتولي بكأس الشارقة للناشئين وهي البطولة التي أقيمت على هامش كأس السيدات وجاء مواطنه تيمور سيليباي في المركز الثاني وحل الهندي أرناب جينا ثالثاً.

حضر ختام البطولة ومراسم التتويج الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وسعيد العاجل الخبير الرياضي في مجلس الشارقة الرياضي، وميثه الذبحاني عضو مجلس إدارة النادي، وعلياء المازمي رئيس اللجنة الفنية مدير البطولة، ورجائي السوسي المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وشهد ختام البطولة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للبحرين حيث عزف السلام الوطني وتقطيع كيكة كبيرة عليها علم البحرين وشارك جميع اللاعبين واللاعبات في الاحتفالية.

أما عن الجوائز الفردية على مستوى اللاعبات المواطنات بنادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، حصلت عائشة سيف آل علي على المركز الأول، وثم عائشة محمد المعيني، وثالثا فاطمة سيف آل علي، وحصلت يارا علام على جائزة أفضل لاعبة عربية، فيما نالت عالية خالد جائزة أفضل لاعبة من أصحاب الهمم، وعلى مستوى اللاعبات المقيمات، نالت كوشي كوشال المركز الأول وتلتها أديني أرون ثانياً، ثم إيمان الصباغ ثالثاً.

ونالت مريم محمد المعيني من نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة جائزة أفضل لاعبة إماراتية، فيما نالت زميلتها من النادي ساندرا ناير جائزة أفضل لاعب تحت 12 سنة، وسانجوين سيديها أفضل لاعبة تحت 10 سنوات، وسافين سافرولا أفضل لاعبة تحت 8 سنوات.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة عن سعادتها بالنجاحات التي حققتها البطولة، وقالت: «النجاح عمل جماعي وجميع أعضاء اللجنة المنظمة والمتطوعين قدموا جهودا كبيرا وهذه النجاحات تحملنا مسؤولية كبيرة في النسخ المقبلة، وسيشهد الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة تقييم البطولة من خلال تقرير من اللجنة المنظمة لمعرفة الإيجابيات والملاحظات».

وأضافت: «طبيعي أن نفكر في تنظيم بطولة دولية جديدة في ظل تراكم الخبرات للكوادر الإدارية المواطنة في تنظيم مثل هذه البطولات، وهو ما يشجعنا على تكرار النجاحات في بطولة جديدة، ونحن سعداء من خلال ردود فعل اللاعبين واللاعبات في البطولة خاصة أن هذه النسخة شهدت 3 بطولات وهي كأس الشارقة للسيدات وكأس الشارقة للناشئين وبطولة الأسرة العربية، وجاء لاعبات النادي متميزة».

ووجهت نجلاء الشامسي الشكر إلى الشيخ سعود المعلا نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأيضاً تريم مطر تريم رئيس اتحاد الشطرنج مؤكدة أن كل الجهات تعاونت معنا لإنجاح البطولة من خلال المساندة المباشرة وغير المباشرة والمتابعة والحضور.





