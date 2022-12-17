«الديوك» يستعد لنهائي المونديال بـ «الجنزبيل والعسل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ضربت نزلات البرد والإصابات عدداً غير قليل من نجوم منتخب فرنسا قبل مواجهة منتخب الأرجنتين غداً «الأحد» في نهائي بطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

وبعد إصابة أدريان رابيو وكينجسلي كومان ودايوت أوباميكانو بنزلة برد منذ بضعة أيام، واضطرارهم للغياب عن مباراة المغرب في نصف نهائي البطولة، انضم لاعبون جدد إلى قائمة المرضى والمصابين، وهم قلبا الدفاع رافائيل فاران وإبراهيما كوناتيه بعد أن تعرضا بدورهما للإصابة بنزلة برد، إلى جانب شعور أوريليان تشواميني لاعب خط الوسط بألم في ظهره، وشعور الظهيرالأيسر ثيو هيرنانديز بآلام في ركبته، واضطرارهما إلى التدريب أمس بعيداً عن المجموعة.

غيرأن الطاقم الطبي لمنتخب فرنسا أكد تفاؤله بحالة جميع المرضى والمصابين، مشيراً إلى إن الأمر ليس خطيراً على الإطلاق.

والتزم جميع اللاعبين الآخرين بتعليمات الطاقم الطبي الخاصة بضرورة ارتداء «الكمامات» عند التواصل مع المرضى في مقرالإقامة.

وحرص النجم عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني على أن يقدم لزملائه المصابين بنزلة برد المشروبات الساخنة «شاي مع الجنزبيل والعسل».

وعاد كل من أدريان رابيو وإوباميكانو وكومان للتدريبات الجماعية اليوم بعد أن تماثلوا للشفاء تماماً.

يذكر أن منتخب فرنسا هو أكثر المنتخبات المشاركة في البطولة تعرضاً لإصابات لاعبيه، حتى من قبل انطلاق البطولة، حيث حرم بسبب الإصابة من جهود نخبة من أفضل نجومه، نجولو كانتي وبول بوجبا وكريم بنزيمة ونكونكو، ورغم ذلك، نجح في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة.