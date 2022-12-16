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أنس جابر تحلق بلقب مبادلة العالمية للتنس

أنس جابر
17 ديسمبر 2022 00:26

مصطفى الديب (أبوظبي)

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حلقت التونسية أنس جابر بلقب بطولة مبادلة العالمية للتنس فئة السيدات للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد فوزها على البريطانية إيما رادوكانو في المباراة التي جمعتهما أمس، بمجمع التنس بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي. ورغم تقدم رادوكانو بالمجموعة الأولى التي حسمتها لصالحها 7-6، إلا أن أنس جابر نجحت في العودة بالفوز بالمجموعة الثانية بنتيجة 6-3، ثم الفوز في الشوط الفاصل 10-8 لتحصد لقب البطولة.
على جانب آخر تقام اليوم منافسات نصف النهائي، حيث تأهل حامل لقب النسخة الماضية، الروسي أندري روبليف إلى هذا الدور بعد تغلبه على الكرواتي بورنا كوريتش بمجموعتين مقابل لا شيء وبنتيجة 7-6 و6-4، ليواجه الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً في قبل النهائي اليوم. كما فاز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الرابع على البريطاني كاميرون نوري المصنف الثامن بمجموعتين نظيفتين، إذ لم يجد صعوبة في إنهاء المجموعة الأولى لصالحه 6-1، وحسم نتيجة اللقاء في المجموعة الثانية 6-4، ليلاقي في الدور نصف النهائي، النرويجي كاسبر رود المصنف الثالث عالمياً والذي يشارك لأول مرة في بطولة مبادلة العالمية للتنس.
وشهد اليوم الأول حضوراً جماهيرياً كبيراً من جميع الأعمار، خاصة في المنطقة الترفيهية التي استمتع الحضور بالفعاليات الموجودة بها خاصة الأطفال.

أنس جابر
بطولة مبادلة العالمية للتنس
بطولة مبادلة للتنس
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