ليفربول يختتم كأس سوبر دبي بالفوز على ميلان

علي معالي (دبي)

وسط حضور 15 ألف متفرج على استاد نادي النصر، فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ميلان الإيطالي 3- 1، في المباراة الأخيرة من كأس سوبر دبي، والتي توج فريق أرسنال الإنجليزي بلقبها، بينما فاز ميلان في في ركلات الترجيح 4- 3.

وجاءت المباراة قوية، حيث بدأت سريعة بين الفريقين وشهدت هدفاً مبكراً لمحمد صلاح في الدقيقة الخامسة، في ظل الوجود الجماهيري الكبير، وبعد الهدف انحصر اللعب كثيراً في وسط الملعب مع اعتماد كل فريق على التحضير من الخلف، وكانت هجمات ليفربول الأكثر والأخطر خلال النصف الأول من الشوط الأول، وفي الدقيقة 20 أهدر تشامبرلين هدفاً مؤكداً بعدما فشل في استغلال تمريرة صلاح، وبدلاً من يمررها تشامبرلين لزميله جيمس ميلنر سددها في دفاعات ميلان، وكانت لمحات تياجو ألكنتارا مميزة في خط وسط الفريق الإنجليزي، حيث شكل اللاعب ثنائيات مع أكثر من لاعب بالفريق.

نظم ميلان صفوفه ونجح في الدقيقة 29 عن طريق أليكسيس ساليمايكيرس في تسجيل هدف التعادل، ولكن ليفربول ومن خلال تياجو ألكانتارا نجح في إنهاء الشوط الأول بالتقدم 2- 1 عندما سجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 41.

ومع اقتراب الدقيقة 60 أجرى يورجن كلوب عدة تغييرات في صفوفه بإشراك مجموعة من اللاعبين الشباب، لتحقيق أكبر استفادة من هذه التجربة، لينجح نونيز في تسجيل هدفين في الدقيقتين 82 و88، لتنتهي المباراة برباعية وأول 3 نقاط.