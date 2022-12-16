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«الزعيم» و«الملك» يكملان عقد نصف النهائي بـ «كأس أبوظبي الإسلامي»

«الزعيم» و«الملك» يكملان عقد نصف النهائي بـ «كأس أبوظبي الإسلامي»
16 ديسمبر 2022 22:05

معتصم عبدالله (دبي)
أكمل فريقا العين "حامل اللقب" والشارقة عقد المتأهلين إلى نصف نهائي "كأس مصرف أبوظبي الإسلامي"، ليلحقا بفريقي الجزيرة والنصر المتأهلين أولاً، وتخطى "الزعيم" عقبة مضيفه "العنابي" بالتعادل 1-1 على استاد آل نهيان، في "إياب ربع النهائي" ليضمن تأهله السادس مستفيداً من نتيجة التعادل السلبي في "الذهاب "، فيما جاء تأهل "الملك" على حساب مضيفه "النسور" بالتعادل 1-1 إياباً، مستفيداً من نتيجة الفوز 1-0 في الذهاب.
ويلتقي في "نصف النهائي" الذي يقام بنظام الذهاب والإياب أيضاً الجزيرة والشارقة في المباراة الأولى، والعين والنصر في الثانية، في طريق التأهل إلى النهائي، والذي يقام من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد من قبل الإدارة التنفيذية للرابطة.
وأنهى "العنابي" الشوط الأول بالتقدم بهدف البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقة 25، مستفيداً من خطأ الحارس خالد عيسى في إبعاد عرضية سهلة أكملها بيدرو داخل الشباك، وعاد "الزعيم" في الحصة الثانية برأسية متقنة للمغربي سفيان رحيمي في الدقيقة 72، مترجماً العرضية من الجهة اليمنى للبديل بندر الأحبابي.
وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي، حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة خورفكان وضيفه الشارقة، ليحسم "الملك" تأهله إلى نصف النهائي بأفضلية الفوز ذهاباً 1-0، وافتتح عثمان كامارا التسجيل للشارقة في الدقيقة 47، وأدرك خورفكان بهدف عكسي سجله ماركوس فينيسيوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 67 .

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