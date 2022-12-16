10 أهداف في مباراة العربي والعروبة في «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

شهدت انطلاقة الجولة الـ 13 لـ «دوري الدرجة الأولى»، تسجيل 10 أهداف في مباراة العربي أمام ضيفه العروبة، بفوز الأخير 7-3، فيما تغلب الجزيرة الحمراء على بينونة 5-1، وحسم التعادل مباراتي الرمس وسيتي من دون أهداف، و1-1 في مواجهة مسافي و«جلف اف سي».

وتوقفت منافسة دوري الأولى لـ 21 يوماً منذ نهاية «الجولة الـ 12» في 27 نوفمبر الماضي، في ظل مشاركة الأندية الـ 17 في الدور الأول للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والتي شهدت تأهل أندية الإمارات، الفجيرة، الحمرية، و«جلف اف سي» إلى دور الستة عشر.

وتستكمل الجولة السبت بأربع مباريات أخرى، تجمع التعاون ودبا الحصن، مصفوت والإمارات، الذيد وحتا، الحمرية والفجيرة، ويتصدر دبا الحصن ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بالتساوي مع الجزيرة الحمراء الوصيف، فيما يحتل حتا المركز الثالث بـ 23 نقطة، مقابل 21 للإمارات الرابع.

نتائج مباريات اليوم

العربي - العروبة، 3 - 7

الجزيرة الحمراء - بينونة، 5 - 1

الرمس - سيتي، 0 - 0

مسافي - جلف افي سي، 1 - 1

مباريات الغد

التعاون - دبا الحصن، 16:40

مصفوت - الإمارات، 16:40

الذيد - حتا، 16:40

الحمرية - الفجيرة، 16:45