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تتوج الفائزين في سباق براكة للبوانيش بمهرجان السلع البحري

تتوج الفائزين في سباق براكة للبوانيش بمهرجان السلع البحري
16 ديسمبر 2022 20:51

السلع (وام)
توج ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الفائزين في سباق براكة للبوانيش الشراعية الذي أقيم ضمن مهرجان السلع البحري بدورته الثانية التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.


حضر مراسم التتويج محمد علي الشدي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وسالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعقيد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.
وشهد السباق الذي شارك فيه 45 بانوشاً على متنها 350 بحاراً ونوخذة تنافساً قوياً منذ انطلاقته وحتى خط النهاية.

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وأسفرت النتائج عن فوز القارب «نمران» لمالكه عمر عبدالله محمد المرزوقي بالمركز الأول ونال المركز الثاني القارب «الرائد» لمالكه مكتوم عتيق ماجد المهيري، وحل ثالثًا القارب «تواق» لمالكه الشيخ ناصر بن عيسى بن زايد آل نهيان بقيادة النوخذة مشعل محمد أحمد معيوف.
وحل في المركز الرابع القارب «مهاجر» لمالكه ماجد أحمد خادم المهيري فيما ذهب المركز الخامس للقارب «فلاح» لمالكه عبد العزيز محمد عبد العزيز الحمادي.


من جهة أخرى زار ناصر محمد المنصوري فعاليات مهرجان السلع البحري التي تستمر حتى 18 ديسمبر الجاري حيث تفقد أجنحة الجهات المشاركة ومن ضمنها بلدية منطقة الظفرة، هيئة الهلال الأحمر، أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي، مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، نادي الظفرة للرماية، نادي تراث الإمارات والسوق الشعبي والمكشات والمعرض البحري ومجلس النوخذة.
يشار إلى أن مهرجان السلع البحري يهدف إلى الحفاظ على التراث البحري والبري لدولة الإمارات، وتسليط الضوء على التراث والسنع الإماراتي ونقله للأجيال القادمة، والترويج للمدن الساحلية والجزر الإماراتية والمهرجانات البحرية، ودعم الرياضات البحرية والتراثية وتشجيع ممارستها، ودعم السياحة والتنمية الاقتصادية في منطقة الظفرة.

 

 

البوانيش الشراعية
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