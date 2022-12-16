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كأس العالم 2022 يترقب «البرونزي 15»

كأس العالم 2022 يترقب «البرونزي 15»
16 ديسمبر 2022 20:15

 دبي (الاتحاد)
يترقب مونديال قطر 2022 منتخباً جديداً يحقق الميدالية البرونزية والمركز الثالث في البطولة، حيث يلاقي منتخب المغرب نظيره الكرواتي السبت على ملعب «خليفة الدولي» في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
المغرب خسرت من فرنسا 0-2 في نصف النهائي، بينما خسرت كرواتيا من الأرجنتين 0-3 في الدور نفسه.
وحال فوز المغرب باللقاء، ستصبح المنتخب رقم 15 الذي يحقق المركز الثالث في بطولات كأس العالم، وأول فريق عربي وأفريقي، وأول فريق يحقق ذلك من خارج قارتي أوروبا وأميركا الجنوبية.
بينما فوز كرواتيا باللقاء يجعلها تحقق المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخها، حيث كانت المرة الأولى في مونديال فرنسا 1998 عندما تغلبت على هولندا 2-1 وحققت المركز الثالث.
وحقق 14 منتخباً من قبل المركز الثالث في بطولات كأس العالم، تتقدمهم ألمانيا، في 4 مناسبات، وفرنسا والبرازيل والسويد، مرتين لكل منهم، بينما حققت أميركا والنمسا وتشيلي والبرتغال وبولندا وإيطاليا وتركيا وهولندا وكرواتيا وبلجيكا المركز الثالث مرة وحيدة.

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