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الحمى تضرب رباعي فرنسا قبل النهائي

الحمى تضرب رباعي فرنسا قبل النهائي
16 ديسمبر 2022 20:05

الدوحة (رويترز)
أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إصابة عدد من عناصر المنتخب بنزلات برد قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم بعد غدٍ الأحد. وكان رافائيل فاران وإبراهيما كوناتي أحدث المصابين بالفيروس اليوم الجمعة.
وغاب قلب الدفاع دايو أوباميكانو ولاعب الوسط أدريان رابيو عن الفوز 2-صفر على المغرب بقبل النهائي يوم الأربعاء بسبب المرض، لكن المدرب ديدييه ديشامب قال بعد المباراة إنه لا يشعر بالهلع.
وقال المهاجم راندال كولو مواني، الذي نزل بديلاً وسجل الهدف الثاني أمام المغرب، اليوم الجمعة "هناك نزلة برد بسيطة تنتشر، لكنها ليست خطيرة. سيكونون بخير قريبا وفي كامل الجاهزية لمباراة يوم الأحد".
وأضاف مسؤول إعلامي فرنسي "كما تعرف، راندال ليس طبيباً، سنصدر بياناً بهذا الخصوص لاحقاً".
وقال كولو مواني إن اللاعبين المرضى معزولون.
وأضاف: "المرضى يلازمون غرفهم، يعتني بهم الأطباء وفرضنا تباعداً اجتماعياً. نحن صارمون جداً بهذا الشأن".
وقال المهاجم عثمان ديمبلي: "لسنا خائفين من هذا الفيروس. يعاني دايو وأدريان من بعض الآلام في المعدة، أعددت لهم شاياً بالزنجبيل والعسل بعدها شعرا بتحسن. آمل أن يكون الجميع جاهزاً للنهائي".
وأضاف "دايو تحسن وأعتقد أن الجميع سيكون جاهزاً. اتخذنا احتياطاتنا. أول يوم، لازم دايو غرفته وأحضرنا له الطعام وعاد مع الجميع في اليوم التالي".
وبدا ديشان واثقا أن أوباميكانو ورابيو سيتعافيان لمواجهة الأرجنتين في استاد لوسيل يوم الأحد.
وقال يوم الأربعاء "دايو سيكون جاهزاً. منذ يوم السبت لم يكن بحالة جيدة لمدة ثلاثة أيام... عانى من ارتفاع درجة حرارته وأثر هذا على قوته".
وأضاف: "بالنظر إلى صعوبة المباراة، قررت عدم الدفع به والاعتماد على كوناتي بدلا منه إذ أظهر أنه جيد بما يكفي للعب على هذا المستوى".
وتابع: "رابيو كان مريضا، تحسن ظهر اليوم لكنه لم يتحسن بالقدر الكافي لذا فقد لازم الفندق. لدينا أربعة أيام راحة لذا ينبغي أن يتحسن وأن يكون جاهزا لمباراة الأحد".
وحال استبعاد كوناتي وفاران، سيكون ديشامب أمام قرار صعب في اختيار التشكيلة الأساسية في غياب اثنين من أبرز ثلاثة مدافعين. 

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