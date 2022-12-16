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أندرسون بطل «ختامية» مونديال زوارق الفورمولا1

أندرسون بطل «ختامية» مونديال زوارق الفورمولا1
16 ديسمبر 2022 20:03

علي معالي (الشارقة)
حقق زورق 1 بقيادة السويدي جوناس آندرسون المركز الأول ولقب السباق الرئيس الأول، للجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، بعد أن صمد في الصدارة طوال 38 دورة هي عمر السباق، الذي أقيم على بحيرة خالد، ليخلط أوراق الصدارة والترتيب العام ويقفز للمركز الثاني برصيد 66 نقطة، في حين تراجع المتصدر للترتيب العام حالياً زورق أبوظبي 6 للمركز السادس خلال السباق، بعد أن كان في المركز الثاني بسبب عطل تعرض له في المنافسة ليرفع رصيده للنقطة 69 في الترتيب العام.
وحل ثاني القمزي في المركز السابع ليرفع رصيده إلى 59 نقطة، فيما حقق المركز الثاني في السباق زورق فيليب شيب الفرنسي، وحل ثالثاً زورق الشارقة بقيادة سامي سيليو.
وبهذه النتيجة تأجل حسم لقب البطولة إلى الأحد، والذي يشهد إقامة سباق أفضل زمن السباق الرئيس الثاني والختامي للجولة، وكان السباق الرئيس الأول قد ضم 38 دورة على مسار السباق الذي امتد لمسافة 2057 متراً على سطح بحيرة خالد، حيث سجلت الزوارق انطلاقة ناجحة بدون أي حوادث أو توقفات، ومنذ الانطلاقة الأولى تصدر جوناس آندرسون مستفيداً من إحرازه المركز الأول في سباق الزمن الأفضل وخلفه شون في محاولات للوصول للمركز الأول، في حين انطلق القمزي من المركز التاسع، ومع مرور الدورات تقدم زورق الشارقة 11 بقيادة سامي سيليو للمركز الخامس عبر مراحل السباق المختلفة، ومع مرور دورات السباق والوصول إلى الدورة 21 وتمكن سيليو من التقدم للمركز الرابع في حين استمر آندرسون في الصدارة مع محاولة توسيع الفارق مع بقية المتسابقين خلفه، في الوقت الذي تمكن فيه القمزي من التقدم للأمام للمركز الثامن، ومع حلول الدورة الثلاثين انسحب زورق الشارقة 12 بقيادة فرديناند زيندبيرجن من المنافسة بسبب عطل فني تعرض له، في حين واصل القمزي التقدم للمركز السابع، بينما كان التراجع من نصيب شون للمركز الرابع مع تقدم الفرنسي فيليب شيب للمركز الثاني والوصافة بينما يتقدم سيليو للمركز الثالث .
من جهته عبر ثاني القمزي، عن أمله في التعويض خلال الجولة الختامية للبطولة الأحد المقبل، مؤكداً أن بعض الأعطال الفنية التي تعرض لها خلال تفاصيل السباق الأول أسهمت في عدم تحقيقه لمركز متقدم، وقال: تعرضت لبعض الأعطال الكهربائية في يوم سباق أفضل زمن، واستمر نفس العطل معي في التجارب الحرة قبل السباق الرئيس، وتمكن مع الطاقم الفني من التعرف للمشكلة وتعديل الزورق قبل السباق الرئيس، وكانت الانطلاقة بالنسبة لي من المركز التاسع في المنافسة، حاولت التعويض والتقدم للأمام.
وقال القمزي: لا تزال هناك فرصة قائمة بالنسبة لي يوم الأحد وأتمسك بالأمل في تحقيق ذلك.
 

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