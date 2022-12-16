الإمارات تفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023



دبي (الاتحاد)

فازت دولة الإمارات باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA 2023، في تفوق رياضي جديد يعزز مكانة الدولة وجهةً للرياضة العالمية، ومنح الاتحاد الدولي هذه الاستضافة بعد تفوق الملف الذي تقدم به الاتحاد فبراير الماضي على العديد من الملفات التي تقدمت بها الاتحادات الأخرى، منها سيشل وكولومبيا وتايلاند، حيث جاء الملف الإماراتي الذي احتوى على 117 صفحة مكتملاً من جميع النواحي، وحمل عنوان «نحن جاهزون».

وتُعد هذه الاستضافة هي الثانية لدولة الإمارات بعد نسخة 2009 بدبي والتي شهدت تتويج منتخب البرازيل على حساب سويسرا، فيما كانت النسخة الماضية من البطولة التي تُقام كل عامين قد أقيمت في روسيا 2021 وشهدت مشاركة منتخبنا الوطني.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في الربع الأخير من العام المقبل، حيث سيتم تحديد الموعد النهائي بعد الاجتماعات التنسيقية التي ستُعقد خلال الفترة المقبلة بحضور مسؤولي اتحاد الكرة والفيفا.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، أن فوز ملف الإمارات باستضافة كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 دليل على ثقة الأسرة الدولية للعبة الشعبية بما تمتلكه الإمارات من قدرات في التنظيم الآمن والناجح، مشيراً إلى أن الإمارات حققت نجاحات كبيرة جداً في جميع الأحداث الرياضية التي نظمتها، كما أنها المكان الذي يحبه ويقصده نجوم العالم والجمهور الرياضي، منوهاً إلى أن استضافة مونديال الكرة الشاطئية نجاح جديد للرياضة الإماراتية.

وقال: «إن الإمارات عاصمة للرياضة العالمية وملتقى النجوم، وتقام في ربوعها أنشطة متنوعة ومسابقات كبيرة، لذلك فإن فوز ملفنا نتيجة طبيعية لما تمتلكه دولتنا من مميزات متقدمة جداً في جميع المجالات، فضلاً عن وجود جاليات من مختلف الثقافات والجنسيات تحب جميع الألعاب، ومنها كرة القدم الشاطئية التي لها سحر خاص».

وثمّن رئيس الاتحاد دعم القيادة الرشيدة للرياضة، مؤكداً أن هذا الدعم وراء كل النجاحات التي تحققها اتحاداتنا الرياضية في استضافة البطولات القارية والدولية، كما أنه دليل آخر على أهمية الرياضة في حياة شعبنا والمقيمين على أرض الدولة.

وأشاد بعمل لجنة كرة القدم الشاطئية ودورها الكبير في تطوير العمل في هذا القطاع، مشيراً إلى أن خطة تطوير هذه اللعبة جزء أساسي من استراتيجية اتحاد الكرة 2038، متقدماً بالشكر والتقدير لفريق العمل الذي أعد الملف الإماراتي.

وعبّر علي حمد، عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة الكرة الشاطئية، عن سعادته بفوز الإمارات باستضافة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023، مؤكداً أن العالم سيشهد نسخة مميزة من جميع الجوانب، وأن نجوم الشاطئية وجمهورها سيقضون أوقاتاً ممتعة.

وقال: «إن الخبرات الموجودة في الدولة قادرة على تقديم نسخة لمونديال الشاطئية أقل ما يقال عنها استثنائية، لتوافر كل عناصر النجاح، منها البنية التحتية المتينة والتجارب التنظيمية الغنية، وغيرها من العوامل التي تساعد على تنظيم استثنائي ُيسعد المشاركين والجمهور معاً».

وأكد أن التخطيط والعمل المتواصل أسهم في تطوير كرة القدم الشاطئية على جميع المستويات، مشيراً إلى أن تطوير اللعبة هدف أساسي من تطلعاتنا الحالية والمستقبلية، لأن الشاطئية لعبة تستحق الاهتمام، فنحن نوفر كل الدعم لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية من أجل أن يرسخ مكانته الدولية، ونحن على ثقة من أن «أبيض الشاطئية» سيكون خير ممثل للكرة الإماراتية في المستقبل القريب.