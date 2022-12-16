ماراثون أدنوك يزين شوارع أبوظبي في نسخته الرابعة

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق يوم غد منافسات النسخة الرابعة من ماراثون أدنوك أبوظبي، بمشاركة 20 ألف عداء في الماراثون الرئيس لمسافة 42 كلم، وفئات 10 كلم و5 كلم و2.5 كلم، وينطلق الماراثون عند السادسة صباحاً من شارع الملك عبدالله بن عبد العزيز بالقرب من المقر الرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

ويمر السباق بالعديد من المعالم الرئيسة في العاصمة أبوظبي بداية من نقطة الانطلاق بالقرب من «أدنوك» ثم الاتجاه إلى شارع الخليج العربي، والوصول إلى محيط جامع الشيخ زايد الكبير وواحة الكرامة، ثم العودة مجدداً إلى قلب العاصمة مروراً بمدينة زايد الرياضية واستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وصولاً إلى برج الشيخ محمد بن راشد وقصر الحصن، ثم الاتجاه إلى محطة الختام عند مقر «أدنوك».

وكان مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الراعي الرئيس للسباق، قد أعلنا انضمام نخبة من العدائين العالميين إلى قائمة المشاركين في النسخة الرابعة للحدث، لمسافات: الماراثون - ماراثون التتابع - 10 كم - 5 كم - 2.5 كم، بمشاركة أكثر من 20 ألف عداء وعداءة يزينون شوارع العاصمة أبوظبي، وهم الإثيوبي أديلادلو مامو الفائز بماراثون إشبيلية لهذا العام، إضافة إلى الثنائي الكيني دانيال كيبيت الفائز بماراثون إسطنبول 2019، وديكسون تشومبا بطل ماراثون طوكيو لعامي 2015 و2018 والفائز بماراثون شيكاغو عام 2015. كما انضمت العداءة الأولمبية يونيس تشومبا إلى نخبة العداءات المشاركات، حيث تطمح لإضافة لقب ماراثون أدنوك أبوظبي إلى مجموعة ألقابها التي تضم بطولة ماراثون بيروت 2017.

وتواجه تشومبا منافسة قوية من البطلات المشاركات، ومن بينهن الإثيوبية ماري ديبابا، الحائزة الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، والكينية أنجيلا تانوي، الفائزة بماراثون أمستردام 2021.

من جهته، وجه روفيسور جون بروير، خبير الماراثون، سفير أدنوك، عدداً من النصائح للمشاركين قبل انطلاقة الحدث، خاصة العدائين المبتدئين، وقال: «أهم من المشاركة هو استكمالها حتى خط النهاية، فلا أجمل من هذا الشعور الرائع، ومجرد الوصول إلى خط النهاية بغض النظر عن الترتيب فهو انتصار كبير»، وأضاف: «الشعور بالبهجة يولد نتيجة الإدراك بأن ساعات وأيّام التمارين الشاقة والتدريب قد أتت بثمارها، وليس فقط نتيجة عبور خط النهاية، ويكون هذا إنجاز يُحفر إلى الأبد».

وطالب بضرورة تزويد الجسم بالعناصر الغذائية الصحيحة، خاصة الكربوهيدرات ليتمكن من تحقيق سباق الماراثون البالغ 42 كم بأقل احتمال التعرّض للإرهاق، كما شدد على الالتزام بالطعام الذي اعتاده الجسم، وتجنب تجربة أنواع مختلفة منها يوم السباق. إذا تم تناول طعام غير معتاد عليه، فقد يؤدّي ذلك للضرر أكثر من النفع، خاصة قبل نصف يوم من موعد السباق.

وأكد سفير ماراثون أدنوك إلى حتمية التعرف على علامات الاستدلال لضمان الراحة وعدم مواجهة أي مفاجآت، وكذلك طالب الجميع بتناول كمية كافية من الماء قبل السباق لضمان أفضل أداء ممكن، وأخيراً نصح بعدم الانطلاق بأقصى سرعة وتقسيم المجهود على المسافة كاملة لضمان الحضور حتى النهاية.

«فلاح» في قرية الفعاليات



تقدم قرية ماراثون أدنوك أبوظبي مجموعة من الفعاليات الترفيهية لجميع أفراد العائلة، بما فيها جلسات التحضير من فيتنس فيرست والعروض المتنوعة كلّ ساعة والموسيقى الحية، فضلاً عن تشكيلة من أشهى المأكولات التي تقدّمها عربات الطعام.

كما يُقدّم ركن «ذا ديلي مايل» تحديات للزوار لمدة 15 دقيقة على جهاز المشي وعجلة الجري الدوارة ولوح الركض المجهد، ويمكن لعشاق اللياقة البدنية اختبار مهاراتهم في تحدي ركوب الدراجات، حيث يتطلب فوزهم بالجوائز القيادة بأسرع ما يمكن والحفاظ على سرعتهم. ويحضر فلاح، تميمة الماراثون، في القرية، بينما يواصل جولاته في أرجاء الإمارة للتعريف بالسباق السنوي.