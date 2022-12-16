شرطة أبوظبي تتوج الفائزين ببطولة درع القائد العام



أبوظبي (وام)

كرمت شرطة أبوظبي الفرق الفائزة ببطولة السباحة ضمن درع معالي القائد العام للتفوق الرياضي والتي نظمها مركز التربية الرياضية الشرطية، وحاز فريق قطاع شؤون الأمن والمنافذ على المركز الأول في المجموع العام للنقاط، وحصل فريق قطاع الأمن الجنائي على المركز الثاني، وجاء فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الثالث.

وأشاد اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، بدعم ورعاية القيادة الشرطية واهتمامها المتواصل بتوفير أفضل الإمكانات للارتقاء بمسيرة الأنشطة الرياضية وتحفيز أبناء الوطن على اتخاذ الرياضة أسلوب حياة، كما أثنى على جهود تنظيم البطولة والمنافسة والروح الرياضية العالية بين المشاركين.

وتضمنت البطولة السباق الأول 100م حرة، والسباق الثاني 50م فراشة، والسباق الثالث 50م ظهر، والسباق الرابع 100م متنوع، والسباق الخامس 50 صدر، والسباق السادس 50 حرة، وتتابع متنوع 50x، والسباق السابع 4، والسباق الثامن 504x تتابع حرة.

حضر التتويج العميد خالد عبدالله الخوري نائب مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية الشرطية وعدد من الضباط والأفراد.