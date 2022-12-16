الإمارات على رأس المجموعة الأولى في «زايد الجامعية الثانية»

أبوظبي (الاتحاد)

أسفرت قرعة بطولة زايد الثانية لكرة قدم الصالات، والتي جرت بحضور جميع المديرين الفنيين للفرق المشاركة في بطولة زايد العربية الجامعية الثانية لكرة قدم الصالات، عن تقسيم فرق البطولة إلى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة 5 فرق، وتواجدت الإمارات على رأس المجموعة الأولى، مع كل من ليبيا والعراق والبحرين والصومال، وضمت المجموعة الثانية مصر والأردن والجزائر وفلسطين وسوريا، فيما ضمت المجموعة الثالثة سلطنة عمان والسعودية والمغرب ولبنان واليمن.

تقام التي ينظمها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي بجامعة الإمارات ضمن أجندة الاتحاد العربي للرياضة الجامعية في الفترة من 24 إلى 30 ديسمبر بمشاركة 15 دولة عربية.

وتنطلق المباريات الأولى صباح يوم 24 ديسمبر وسيكون حفل الافتتاح في نفس اليوم الساعة الرابعة والنصف مساء، يحضره كوكبة من قادة الرياضة الجامعية في الوطن العربي ويقام برعاية معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

وقال علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، إن البطولة ستشهد تطبيق لوائح الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية فيما يتعلق بزمن المباريات وعدد اللاعبين وقوانين كرة قدم الصالات الدولية، مؤكداً أن البطولة تهدف إلى توطيد أواصر العلاقات والألفة والمودة بين الشباب العربي الجامعي، وتبادل الخبرات وتنمية المهارات لأجيال المستقبل، إلى جانب إعداد كوادر مؤهلة لرفد المنتخبات العربية في كل الألعاب الرياضية.