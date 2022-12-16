اتحاد الشطرنج يعتمد اللائحة الفنية باتفاق الأندية

دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الشطرنج ورشة عمل لأندية اللعبة بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج لاعتماد اللائحة الفنية للموسم الجديد 2023، وحضر الورشة تريم مطر تريم رئيس الاتحاد ونجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وشهدت تجاوبا كبيرا من خلال حضور جميع الأندية الأعضاء بالإضافة إلى الإيجابية في مناقشة مقترحات الأندية والتي وصلت في النهاية باعتماد اللائحة الفنية التي سيتم العمل بها لمدة موسمين.

ووجه تريم مطر تريم رئيس الاتحاد الشكر للأندية الأعضاء على تعاونهم الدائم مع الاتحاد مؤكدا حرص الجميع في تسخير كافة الإمكانيات لإنجاح الموسم الجديد.

وقال سلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني أن اللائحة الفنية الجديدة تم تنقيحها من خلال الاطلاع على اللوائح السابقة وتم ارسالها للأندية قبل شهرين وطلبنا منهم إرسال المقترحات وكانت الورشة لمناقشة هذه المقترحات مع مندوبي الأندية من أجل الربط بين الاتحاد والأندية وحتى لا يكون هناك اعتراض من الأندية على اللوائح، والحقيقة أن جميع الأندية حضرت الورشة.

أضاف: البنود التي لاقت تعارض من بعض الأندية لجأنا للتصويت عليها باستمرارها أو تعديلها، وكانت المؤشرات مميزة واعتمدنا اللائحة بجميع بنودها باتفاق جميع الأندية، وسيتم تطبيق اللائحة لعامي 2023 و2024.

وأشار إلى أن الأجندة المحلية طويلة ولدينا بطولة الإمارات الفردية للأولاد والبنات والدوري العام وجميع المراحل السنية وكأس رئيس الدولة وبطولة الإمارات المفتوحة، والتي يشارك فيها جميع الجنسيات ولدينا روزنامة مبدئية وننتظر أجندة الاتحاد الدولي حتى يتم مطابقتها مع الأجندة المحلية والإعلان عنها بحيث لا تتعارض أية بطولة محلية مع حدث دولي.

وتابع: راعينا توقيتات مهرجان أبوظبي الدولي وبطولة دبي المفتوحة وبطولة الشارقة ماستر والعين كلاسيك حتى لا يكون هناك تعارض في تنظيم هذه البطولات وتستفيد منها جميع الأندية خاصة أن مثل هذه البطولات تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، ولا تتعارض مع خطة النشاط المحلي.

ونوه إلى أن الاجتماع حدد أيضا أماكن البطولات، حيث تستضيف العين كأس رئيس الدولة فيما تقام بطولة الإمارات الفردية في الفجيرة وبطولة الشطرنج الخاطف في عجمان وبطولة الدوري سيتم توزيعها على الأندية طبقا للجولات ونحاول توزيع كل البطولات على الأندية حتى يتم نشر اللعبة، وسيتم إقامة بطولة للمؤسسات والشركات من أجل تنمية الجانب التسويقي بين الأندية، وهناك فكرة في دخول فرق الشركات في النشاط المحلي في المستقبل أسوة ببقية دول العالم، خاصة أن اللوائح تسمح بمشاركة فرق الشركات والعائد في النهاية يعود على تطوير المستوى الفني والتسويقي.

واختتم الطاهر بتوجه الشكر للأندية على التجاوب والمقترحات التي من شأنها تطوير لعبة الأذكياء لأننا جميعا هدفنا واحد وهو المنتخبات الوطنية وسنتعاون مع الأندية لمساندتهم في كل البطولات الدولية لأن الأندية هي الشريك الاستراتيجي للاتحاد وتساعدنا في إعداد لاعبي المنتخبات الوطنية.