«التجديف» يرسم لوحة الماضي في القناة المائية



دبي (الاتحاد)

يخوض 40 قاربا يوم غد تحدي سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما (الجولة الثانية من بطولة دبي 2022-2023) الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي.

وتتنافس القوارب المشاركة في السباق بداية من الساعة الثالثة عصرا على المراكز الأولى في الشوطين الأول وسيكون مخصصا للفئة المحلية التي تجمع نخبة من كبار النواخذة والملاك والبحارة اللذين يسعون للفوز والتميز والشوط الثاني الخاص بالمشاركين في الفئة المفتوحة والمخصصة لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الوطنية.

ومن المنتظر أن يقام السباق على مسار تبلغ مسافته 2.7 كلم داخل مجرى قناة دبي المائية في الجداف بإتجاه مدخل خور دبي ومرسى (كريك هاربور) قبالة محمية خور دبي للحياة الفطرية في منطقة ممشى الجداف بالقرب من المدرسة السويسرية والتي تمنح المتابع من على اليابسة فرصة رؤية السباق وتشجيع المشاركين.

ويعد السباق آخر فرصة للمشاركين لحجز تذكرة النسخة رقم 26 لكأس آل مكتوم السنوي والمقرر أن يقام الجمعة المقبل ويعتبر مسك ختام منافسات هذه الفئة في كل موسم والغاية والهدف الكبير لكل قارب حيث يشارك في شوط السباق افضل 20 قاربا يفي الترتيب العام لكل فئة من فئتي التنافس المحلية والمفتوحة.