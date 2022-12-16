أبوظبي تنضم إلى روزنامة جولة التحدي الأوروبية للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جولة التحدي الأوروبية للجولف عن روزنامة بطولات موسم 2023، الذي يقام تحت شعار «الطريق إلى مايوركا»، ويشهد إقامة 29 بطولة في 18 دولة في ثلاث قارات مختلفة، ويتصدره عودة الجولة إلى الإمارات للمرة الأولى منذ عام 2018، بإقامة بطولتين متتاليتين، تم تحديد واحدة هي بطولة أبوظبي للتحدي بالفترة من 27 إلى 30 أبريل 2023 في نادي أبوظبي للجولف، على أن يتم إعلان الأخرى قريباً.

وتأتي إقامة هذه البطولة في أبوظبي للمرة الأولى ضمن اتفاقية طويلة الأمد بين الجولة الأوروبية واتحاد الجولف، من شأنها أن تمنح الفرصة للاعبين المحليين التنافس في هذه الجولة المهمة والمؤهلة إلى جولة دي بي ورلد.

وسيحصل اللاعبون المشاركون في بطولات موسم 2023، على جوائز مالية تبلغ 8,2 مليون يورو، في الموسم الممتد من فبراير وحتى نوفمبر 2023، ويكسب اللاعبون أصحاب المراكز الـ 20 الأولى في نهاية الموسم بطاقات الصعود إلى جولة دي بي ورلد في موسم 2024، وبحسب برنامج التضامن الجديد فإنهم سينالون مبلغ 150 ألف دولار على الأقل في حال شاركوا في 15 بطولة على الأقل بعد صعودهم.

ينطلق موسم 2023، بإقامة بطولة بين كايب تاون المفتوحة في فبراير المقبل، وهي أول بطولة ستقام بالتعاون مع جولة صن شاين الجنوب أفريقية، كما تعود الهند لاحتضان منافسات الجولة لأول مرة منذ عام 2013، بإقامة بطولتين في مارس، على أن تنطلق الجولة بعد مرورها في الإمارات بإقامة بطولة أبوظبي للتحدي وبطولة أخرى سيتم الإعلان لاحقاً، نحو إسبانيا لإقامة بطولة التحدي الإسبانية التي تعلن بداية 20 بطولة على مدار 22 أسبوعاً تتنقل خلالها الجولة في 15 دولة أوروبية، منها إيطاليا مع بطولة التحدي الإيطالية على الملعب الوطني، المكان الذي سيحتضن أول يومين من بطولة كأس رايدر للواعدين 2023 في سبتمبر المقبل.

وسيختتم الموسم مع إقامة بطولة رولكس الختامية الكبرى للتحدي بدعم من R&A على ملعب جولف ألكاندا في جزيرة مايوركا بالفترة 2 - 5 نوفمبر، ويتنافس فيها اللاعبون أصحاب المراكز الـ 45 الأولى على مدار الموسم لنيل البطاقات الـ 20 المؤهلة إلى جولة دي بي ورلد.

جايمي هودجيس، رئيس جولة التحدي الأوروبية، قال: «يتيح جدولنا العالمي الواسع لأعضائنا فرصة اللعب للحصول على مبلغ قياسي من الجوائز المالية، والاستفادة من مسارنا الرسمي نحو جولة دي بي ورلد، حيث نواصل توفير منصة رائعة للجيل القادم من نجوم الجولف».