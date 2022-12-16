يمثلون 31 دولة.. 200 رام في «آسيوية القوس والسهم» بالشارقة

مراد المصري (الشارقة)

تنطلق الثلاثاء المقبل بطولة كأس آسيا للقوس والسهم «المرحلة الثالثة»، والتي يستضيفها اتحاد القوس والسهم في نادي الثقة للمعاقين خلال الفترة من 20 إلى 25 ديسمبر الجاري، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 200 رام ورامية، من بينهم فئة أصحاب الهمم، يمثلون 31 دولة ويتنافسون في فئتي الفردي والفرقي في القوس المحدب والقوس المركب.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الشارقة للتعليم بحضور الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الإدارة، وحميد المشرخ الأمين العام للاتحاد، وعادل الحمادي رئيس لجنة المنتخبات، والدكتورة نورا المرزوقي عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة الإعلامية، بالإضافة إلى عادل رجا المدير الفني للاتحاد والشركاء ووسائل الإعلام المختلفة.

وكشف الدكتور سعيد الكعبي أن العمل يتم وفق خطة استراتيجية بعيدة المدى بغض النظر عن النتائج الحالية، وقال: أرى مستقبل رياضة القوس والسهم أن تصبح واحدة من أهم ثلاث ألعاب فردية في الدولة خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك مع وضعها على رأس الألعاب ذات الأولوية في خطة اللجنة الأولمبية، إلى جانب جهود نشرها في الإمارات، وآخرها إطلاق نادٍ للقوس والسهم في أبوظبي.

من جانبه اعتبر حميد المشرخ، أن استضافة هذا الحدث تعزز الجهود لإشراك الرماة الإماراتيين في أكبر وأقوى البطولات، وقال: ثقتنا كبيرة في أن المخرجات المتوقعة ستكون بالمستوى المطلوب، لاسيما في إطار الجهود المبذولة لاكتشاف المواهب وتمكين اللاعبين واللاعبات من المهارات التي تقودهم إلى إظهار ردة الفعل الجيدة في المسابقات القارية والدولية، والشيء الجيد أن التعاون البناء مع الأندية سيقودنا إلى الواقع، الذي نرجو أن يمثل مستقبل هذه اللعبة لرفع رايات الدولة في المحافل الخارجية «.

وشدد عادل الحمادي على جاهزية المنتخب لخوض غمار البطولة من خلال مراحل عدة من الترتيبات الفنية والمشاركات الخارجية، مثل بطولة العالم في فرنسا، وبطولة التضامن الإسلامي في تركيا، ومعسكر إعدادي لمدة أسبوعين في أنطاليا، فضلاً عن مشاركة على مستوى الأندية في البطولة العربية بتونس، لتعزيز اكتساب الخبرة للاعبين ودعم الجوانب الفنية.

يذكر أن منتخبنا الوطني يمثله في البطولة 16 لاعباً ولاعبة هم: عبد الله عبيد الكتبي، علي عتيق الكتبي «نادي المدام»، ناصر علي سعيد، شمائل خميس أحمد «نادي الفجيرة للفنون القتالية»، رحمه خالد الشامسي«نادي الحمرية»، عائشة جاسم آل علي، فاطمة محمد البلوشي، حصة يعقوب العوضي، آمنة العوضي، مها محمد الحوسني«نادي سيدات الشارقة»، أيوب قاسم عبدالكريم، محمد عبدالله الشحي «نادي دبي لأصحاب الهمم»، جمانة النجار»نادي دي آرشر»، سيف اليماحي «نادي خورفكان الثقافي الرياضي»، محمد صالح مبارك «نادي الشارقة الرياضي»، وهيفاء راشد النقبي «نادي خورفكان للمعاقين».