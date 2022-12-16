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تخريج الدفعة الأولى من دارسي دبلوم إدارة كرة القدم الآسيوية

تخريج الدفعة الأولى من دارسي دبلوم إدارة كرة القدم الآسيوية
16 ديسمبر 2022 15:30

دبي (الاتحاد) 
احتفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتخريج الدفعة الأولى من دارسي برنامج دبلوم إدارة كرة القدم الآسيوية الذي استمر على مدار 13 شهراً بمشاركة منتسبي الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث شارك من جانب اتحاد الإمارات ميثاء الشامسي تنفيذي العلاقات الدولية، وفرح الشعيبي تنفيذي العمليات ومتابعة المشاريع، وعبدالله السعدي مشرف إدارة المحتوى.
ويأتي البرنامج ضمن مساعي الاتحاد القاري لإعداد قادة المستقبل الطموحين في كرة القدم الآسيوية، وتعزيز قدراتهم الإدارية.
وتضمنت فعاليات البرنامج 460 ساعة دراسية تم خلالها التركيز على 12 نموذج أساسي، هي: التنظيم في عالم كرة القدم، الاتحادات الرياضية الدولية، الإدارة الاستراتيجية، الإدارة المالية، استقطاب الموارد، الإعلام والاتصال، إدارة الفعاليات، إدارة العمليات، إدارة الموارد البشرية، حماية الأطفال والمسؤولية الاجتماعية، القوانين الرياضية، وترخيص الأندية.
وأشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة بجهود الاتحاد الآسيوي الخاصة بتأهيل الكوادر العاملة في الاتحادات الوطنية الأعضاء والمساهمة في تطوير قدراتهم وفق أحدث الأساليب العلمية، مشيراً إلى أن مشاركة الإمارات في هذا البرنامج تأتي في إطار استراتيجيته التي تعتمد على تأهيل منتسبيه وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مختلف المجالات الإدارية.

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