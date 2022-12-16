اكتمال التجهيزات لانطلاق بطولة «أبوظبي الكبرى للجوجيتسو» من دون بدلة

أبوظبي (الاتحاد)

اكتملت التجهيزات في صالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، لانطلاق منافسات بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو من دون بدلة غداً السبت، وسط مشاركة دولية واسعة.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو "AJP"، مشاركة مئات اللاعبين المصنفين من مختلف أندية وأكاديميات الدولة والعالم في فئات الناشئين والشباب والرجال والأساتذة.

ومن جانبه، قال يوسف عبد الله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: "اختتمنا الموسم الرياضي الماضي بأفضل طريقة ممكنة وبأقوى بطولتين على مستوى العالم، بطولة العالم للجوجيتسو تحت مظلة الاتحاد الدولي، والنسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، واللتان شهدتا مشاركة أكثر من 7000 لاعب ولاعبة، من أكثر من 100 دولة حول العالم، وها نحن نستعد لتدشين موسم جديد ينطلق بنا إلى عهد جديد من الإنجازات لجوجيتسو الإماراتو ومسيرته التي أصبحت نموذجاً يحتذى، ويحظى بإشادة جميع دول العالم.

وتمثل بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو التي ستجمع تحت مظلتها نخبة الأبطال، فصلاً جديداً من قصص نجاح أبوظبي في ريادة جهودها لتطوير رياضة الجوجيتسو عالمياً".

ومن جهته، أكد رودريجو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: "تشهد بطولة جائزة أبوظبي الكبرى للجوجيتسو مستويات مشاركة قياسية من مدارس وأكاديميات مختلفة من مختلف القارات، ما يعد مؤشراً مهماً على أهمية بطولات "AJP" بالنسبة لمسيرة اللاعبين الاحترافية، فضلاً عن تأثيرها المباشر على تصنيفهم العالمي، خصوصاً وأن هذه البطولة تمنح 2000 نقطة لأصحاب المراكز الأولى".

فيما قال البرازيلي أنتونيو نيتو "حزام بني" من أكاديمية "هالافانكا برازيليان جوجيتسو" البرازيلية، والذي ينافس في فئة المحترفين، وزن تحت 69 كجم: "لا شئ يضاهي المنافسة على بساط بطولات أبوظبي والفرص الكبيرة التي توفرها للاعبين سواء على صعيد الاحتكاك مع الأفضل، والمكافآت والنقاط التصنيفية، وتعزيز الجاهزية للوصول إلى مستويات التنافسية المطلوبة للصعود إلى منصات التتويج. أتطلع إلى تقديم أفضل الأداء، والتقدم في الحزام البني، وأثق بأن المشاركة في بطولات أبوظبي ستساعدني في تحقيق ما أصبو إليه وهو الوصول إلى الحزام الأسود".