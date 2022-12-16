«العميد» يحقق المفاجأة ويكسب الشارقة في دوري السلة

علي معالي (دبي)

حقق فريق النصر لكرة السلة مفاجأة من العيار الثقيل، بفوزه على الشارقة 94 مقابل 87، في الجولة الـ 11 من دوري السلة في مباراة شهدت قمة الإثارة، ونجح العميد في التقدم خلال الربع الأول بنتيجة 27- 18، وتعادل الفريقان في الثاني 19-19، وتقدم الملك في الربع الثالث 26- 19، ولكن النصر بقيادة المدرب حسام الوكيل نجح في خطف الربع الرابع بفارق 5 نقاط (29- 24) لتنتهي المباراة للعميد 94 مقابل 87، وهو الانتصار الأول للفريق منذ 4 سنوات تقريبا، ووصل الشارقة إلى النقطة 18.

وبعد المباراة حدثت مشادة بين لاعبي الفريقين بعد أن قام سيكو ويجز محترف النصر في الثواني الـ 7 الأخير بتسجيل نقطتين في وقت وقف فيه المنافس عن اللعب، وهو ما جعل بعض لاعبي الشارقة يشتبكون مع ويجز، وما دفع حكام المباراة إلى سحب بطاقة أكثر من لاعب من الفريقين.

وعبر حسام الوكيل عن سعادته بهذا الانتصار الذي رفع رصيد العميد إلى 15 نقطة، قائلا:«قدم اللاعبون عرضا جيدا والتزموا بالتعليمات طوال المباراة رغم الهفوات البسيطة التي وقعت ولكن تقدم فريقي في فترات طويلة يؤكد حالة الثقة والقوة التي صاحبت أداء اللاعبين».

وفيما يخص أفضل المسجلين فتقدمهم محترف العميد الجديد ويجز برصيد 33 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية و10 متابعات، وحسن عبدالله 21 نقطة، منها 4 ثلاثيات، صالح سلطان 14 نقطة، منها 4 ثلاثيات، وفيصل الملا 14 نقطة منها 4 رميات ثلاثية، وقام راشد سالم بـ 7 مساعدات هجومية مسجلا أيضا 4 نقاط، إضافة إلى الأدوار الدفاعية من مامادو وأسان بوي، واللافت للنظر بالفعل أن العميد من خلال فريق متوسط أعمار لاعبيه 23 عاما نجح في تقديم مباراة مميزة ولم نر مثل هذا الأداء للعميد منذ فترات طويلة.

وفي مباراة ثانية فاز شباب الأهلي على البطائح 87- 68، بنتيجة أرباع 27-27، 30- 13، 12- 11، 18- 17.