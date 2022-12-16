الحبتور وبن دري إلى نهائي كأس تشرشل للبولو



دبي (الاتحاد)



تأهل فريقا الحبتور وبن دري إلى المباراة النهائية لبطولة السير ونستون تشرشل للبولو المقامة حاليا بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية وحقق الفريق فوزا عريضا على فريق الباشا بنتيجة 9-4، فيما فاز فريق بن دري على مهرة هيسكث بثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف، ويلتقي الخاسران الباشا ومهرة هيسكث على كأس الترضية.

قدم الحبتور مستوى متميز في الدور قبل النهائي أمام الباشا بعد مباراة سريعة تقدم فيها فريق الباشا في البداية منهيا الشوط الأول بهدفين مقابل هدفا واحدا للحبتور الذي حول خسارة الشوط الأول إلى تقدم كاسح في الشوط الثاني بستة أهداف مقابل هدفين وفي الشوط الثالث نجح كل فريق في إضافة هدف إلى رصيده لينتهي الشوط بتقدم الحبتور بسبعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

وفي بداية الشوط الرابع والأخير ينجح فريق الباشا في إضافة هدفه الرابع والأخير ويرد عليه فريق الحبتور بهدفين متتاليين ليحسم بطاقة المباراة النهائية لصالحه.

وفي المباراة الثانية فاز فريق بن دري على فريق مهرة هيسكث بثمانية أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف بعد مباراة سيطر فيها فريق بن دري بفضل الثلاثي الخطير الذي يضم محمد وراشد وخالد «عيال حميد بن دري» الذين قدموا جهدا كبيرا مع المحترف بانلو حيث بدأت المباراة بفارق الهانديكاب لصالح فريق بن دري الذي يحمل 10 جول بينما فريق مهرة هيسكث يحمل 8 جول لذلك منح فريق مهره هيسكث جول ونصف.

انتهى الشوط الأول لصالح بن دري بهدفين مقابل جول ونصف وأضاف بن دري هدفا ثالثا في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث نجح كل فريق في إحراز هدفين لتصبح النتيجة خمسة مقابل ثلاثة أهداف ونصف وفي الشوط الرابع الذي تسيده بالكامل فريق بن دري وأحرز فيه ثلاثة أهداف رافعا رصيده إلى ثمانية أهداف ويلحق بالحبتور في النهائي.