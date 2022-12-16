4 ميداليات لمنتخب رفعات القوة في «دولية فزاع» لأصحاب الهمم



دبي (الاتحاد)



حلق منتخبنا بـ 4 ميداليات ملونة «3 ذهبيات وبرونزية» في ختام مسابقات اليوم الأول لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة لأصحاب الهمم كأس العالم «دبي 2022» التي تقام بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم وحصل عادل شانبيه على ذهبية المجموع العام في وزن 188 كجم وبرونزية أفضل رفعة في الوزن نفسه بينما فاز زايد الأنصاري بذهبيتي الناشئين في وزن 80 كجم وأفضل رفعة.

ويبدأ بطلنا البارالمبي محمد خميس مشواره في البطولة صباح اليوم في وزن 97 كجم ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية استعدادا لخوض تحدي بطولة العالم «دبي 2023» بعد مشاركته الأخيرة في «عالمية» الكراسي المتحركة «الايواز» التي أقيمت بالبرتغال والتي نجح من خلالها في الفوز بالميدالية الذهبية.

وكان البطل الأردني عمر قرادة الحائز على ذهبية «بارالمبية طوكيو» وفضيتي بكين وريو قد افتتح الميداليات الذهبية للعرب بحصوله على المركزالأول في وزن 49 كجم بينما حصل السعودي عدنان عبدالله على 3 ميداليات في وزن 49 كجم «ذهبية وفضيتين» في مسابقتي الكبار والشباب.

وأعربت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية عن فخرها بما حققته بطولات فزاع من نجاحات على مدار تاريخها تماشيا مع نهج حكومة الإمارات التي تعد صاحبة الريادة والأكثر دعما لأصحاب الهمم على مستوى العالم.

وقالت: باتت بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم لها سمعتها في الساحة الدولية بالبصمة المميزة لأبناء زايد في تنظيم مثل هذه الأحداث العالمية المهمة وخاصة أن بطولات فزاع تشكل إحدى أهم البطولات في العالم حيث تعد محطة تأهيلية مهمة للألعاب البارالمبية المقبلة «باريس 2024.

من ناحيته وجه محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها لأصحاب الهمم واقامة بطولات فزاع الدولية مما كان له الأثر الكبير في الارتقاء بالرياضة البارالمبية بالدولة ووضع لاعبينا على الخريطة الدولية.

وأشار الهاملي إلى أن بطولة فزاع الدولية لرفعات القوة تمثل فرصة ذهبية لمنتخبنا الوطني لتحقيق الأرقام التي تؤهل أبطالنا لخوض تحدي النسخة الجديدة»باريس 2024" مبينا انها فرصة أيضا للاعبين الشباب من أجل الاحتكاك مع مدارس عالمية مختلفة للمشاركات الخارجية المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.