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الرياضي

أبوظبي وغنتوت.. ختام مميز لـ «دولية الإمارات للبولو»

أبوظبي وغنتوت.. ختام مميز لـ «دولية الإمارات للبولو»
16 ديسمبر 2022 13:30

 
غنتوت (الاتحاد)

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يسدل الستار يوم غد على النسخة 22 من بطولة الإمارات الدولية للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، والتنسيق مع اتحاد اللعبة، وتأتي البطولة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 51.
وتجمع المباراة النهائية على ملعب سلطان بن زايد بين فريقي أبوظبي وغنتوت في ديربي الإمارات بعد أن ودع فريق لامار البطولة بخسارتين، وتأتي المواجهة سيناريو الدور الأول حيث التقى الفريقان وتفوق أبوظبي إلا أن غنتوت يدافع عن لقبه الذي حققه الموسم الماضي.
ويقود فريق أبوظبي فارس اليبهوني ومعه إستانيسلاو أبليندا وهوجو البرتو، ومارتين ميجيل، بينما تضم قائمة فريق غنتوت يوسف بن دسمال وناصر الشامسي وماركوس أريا وأوسكار اريا ويدير المباراة الحكم الدولي بيتر رأيت.
يذكر أن ماركوس أريا لاعب فريق غنتوت والمصنف الأول في البطولة بـ 7 هانديكاب يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفا.
أما عن تفاصيل حفل الختام الذي أعدته اللجنة العليا المنظمة برئاسة خالد سعيد المرزوقي المدير التنفيذي للنادي، فيتضمن العديد من الفقرات حيث تفتح أبواب نادي غنتوت اعتبارا من الساعة الثانية بعد الظهر لدخول الجمهور بالمجان مع بدء العروض الترفيهية، ولسوق الشعبي والحرف اليدوية ورؤية سيارة الطفل بمشاركة شرطة أبوظبي وبعدها تقام مباراة البولو الاستعراضية للناشئين، ثم يستمتع الجميع بعرض القفز الحر بالمظلات بمشاركة أبطال الإمارات، مع عزف السلام الوطني، قبل انطلاق المباراة النهاية ويسدل الستار بتتويج البطل والوصيف والجوائز الفردية.

البولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
فلاح بن زايد
مجلس أبوظبي الرياضي
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