الاستعراض الحر يدخل مراحل الحسم في مهرجان ليوا



منطقة الظفرة (وام)

يستأنف مهرجان ليوا الدولي فعالياته يوم غد مع انطلاق الجزء الثاني والحاسم من الاستعراض الحر للسيارات بمنطقة تل مرعب ضمن فعاليات المهرجان التي تمتد منافساته حتى تاريخ 31 ديسمبر الجاري، بتنظيم نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وكانت فعاليات الاستعراض الحر قد بدأت امس الأول بمشاركة 150 سيارة في فئات البطولة الثلاث، حيث أتيحت الفرصة لكل متسابق بالقيام بمجموعة من الحركات الاستعراضية في ثلاث دقائق هي المدة الزمنية المسموح بها.

ومن المنتظر أن يلتقي اليوم المتأهلون الأوائل على أن يتم تتويج الفائزين مع انتهاء المنافسات.

ويدخل تحدي الاستعراض مجموعة كبيرة من المغامرين والمحترفين في الاستعراض الحر على أمل الفوز وصعود منصة التتويج، بعد تقديم عدد من الحركات المتعارف عليها لدى اللجنة التحكيمية، وأبرزها هي الخبة، والعقدة، والعكسية، والسيطرة على السيارة والتحكم بها طيلة مراحل الاستعراض، بالإضافة إلى الالتزام بالوقت المسموح به بألا يتجاوز الاستعراض 3 دقائق.

وتدخل حلبة الاستعراض في تل مرعب عامها الثامن، حيث تم إنشاؤها في 2014، وشهدت انطلاق أولى المنافسات بها في سبتمبر من العام نفسه، وجاء تأسيس هذه الحلبة لتوفير أفضل بيئة تنافسية تتوفر بها الشروط القانونية للسباق من أجل إشباع هواية الاستعراض الحر لدي محبي سباقات السيارات سواء كانوا محترفين أو هواه، وإبعادهم عن ممارسة هذه الهواية بشكل غير قانوني في الطرقات والمدن.

من جهته، تحدث منذر المنذري عضو اللجنة التحكيمية عن الدقة الكبيرة التي تتعامل بها اللجنة مع كل المتسابقين المشاركين في استعراض الحلبة وقال: «نتعامل مع سباقات الاستعراض الحر للسيارات بدقة كبيرة بحيث يتم تطبيق كافة القوانين المعتمدة على كل المتسابقين، ونركز على أن يقوم كل متسابق بالحركات المطلوبة منه في الفترة المخصصة له فقط، فهناك عدد من الحركات المطلوب القيام بها، وأسماء معينة لكل حركة من الحركات، مع التأكيد على أن الاقتراب من الحاجز في نهاية الحلبة أمر مطلوب من المتسابق ولكن مع شرط عدم لمس الحاجز، وهو من أصعب التحديات بالنسبة للمشاركين في الاستعراض».

وأكد المنذري على أن المشاركين في حلبة الاستعراض يمتلكون خبرة كبيرة من خلال المشاركات السابقة لهم في الحلبة خلال السنوات الماضية، والوعي بأهمية الالتزام بكافة اللوائح والشروط المعتمدة للسباق.