«شامخ» يتأهب للانتصار الرابع في تحضيري جبل علي ستيكس

عصام السيد (دبي)

يحتضن مضمار جبل علي غداً "السبت" حفل سباقه الخامس لهذا الموسم، والذي يتألف من 6 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة، ويتضمن تحضيري جبل علي ستيكس (شروط)، وتبلغ قيمة الجوائز المالية المرصودة للحفل 480 ألف درهم.

وتتنافس 10 خيول في سباق جبل علي ستيكس التحضيري، في الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1800 متر، أبرزها صاحب الأرض "شامخ" الفائز ثلاث مرات وهو اختيار فارس الإسطبل، وينافسه "لوست إيدن" الفائز في آخر سباقين، ويسعي "بوك ريفيو" لممارسة هوايته في التقدم مبكراً وانهاء السباق لصالحه.

ويجتمع في الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، مجموعة من الخيول متقاربة المستوي، أبرزها "فنار" الفائز بسباق تكافؤ، ويسعي رفيقه "فيثفول صن" الفائز في جبل علي إلى مواصلة تألقه، فيما سيكون "روديني" خصماً صعباً الى جانب رفيقه "بوشارت"، وهناك "نيو ميشن" الفائز في المملكة المتحدة.

ويجتذب الشوط الثالث لمسافة 1000 متر "تكافؤ" نجوم السرعة يتصدرها "رنان"، و"البارز"، ولكن "مشاكل" لن يكون صيداً سهلاً، وتناسبه المسافة، وهناك "فاساري"، و"البارق"، و"كلر أب" الفائز في مسافة السرعة بفارق أكثر من 6 أطوال.

وسيكون الشوط الخامس لمسافة 1800 متر "تكافؤ"، مسرحاً لنزال قوي بين "تولمونت" الفائز هذا الموسم في جبل علي، والفرس "ليدي سناز" الفائزة في سباقين بمضمار جبل علي الموسم الماضي، وهناك خيول طامحة لمقارعة الثنائي أبرزها "دبلن فيرو"، و"إكسبرس روت".

وتشارك 12 خيلاً، في الشوط الأول لمسافة 1400 متر أبرزها صاحب المركز الثاني "بلاك مارك" ويسعي صاحب الأرض "ريبال" للمنافسة بقوة على اللقب، لكن الخطورة تأتي من "كوالتي هيومر" الذي حقق المركز الثاني أكثر من مرة منذ بداية الموسم.

وتتنافس 8 خيول مبتدئة في عمر الثلاث سنوات في الشوط السادس والختامي لمسافة 1600 متر أبرزها "جرين جاكيت، و"المفتي"، و"ميد إن دبي".