«عربي الدراجات» يعتمد أجندة 3 سنوات

الشارقة (الاتحاد)

يعقد مجلس ادارة الاتحاد العربي للدراجات اجتماعه الرابع للعام الجاري اليوم السبت، على هامش البطولات العربية لدراجات الطريق والجبلية وذوي الإعاقة، التي تنطلق غداً، ويترأس لشيخ فيصل بن حميد القاسمي الاجتماع بحضور كامل أعضاء الإتحاد.

وأكد المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، أن الاجتماع يستعرض عددًا من المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال وأبرزها اعتماد توصيات المكتب التنفيذي حول مقترح تعديل اللوائح الفنية والإدارية للاتحاد ومقترح شعار الاتحاد الجديد، الذي أعد للمساهمة في إجراء نقلة نوعية على طريقة واسلوب العمل في الاتحاد وبما ينسجم مع توجهاته المستقبلية فنياً وإدارياً ويضفي المزيد من التألق على مسابقاته.

وأضاف:" سيتم استعراض أجندة البطولات والمسابقات المقترحة للأعوام المقبل بداية من 2023 و2024 و2025، والاتحادات التي تقدمت بطلب استضافتها، ومقترح إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الدراجة العربية وتسمية رؤساء اللجان المعاونة لمجلس إدارة الاتحاد، وطلبات الانضمام لعضوية الاتحاد المقدم من الاتحاد الصومالي للدراجات ومقترح استحداث جائزة لعاصمة أو مدينة الدراجة العربية، التي ستمنح سنوياً للمدن العربية الأكثر تحفيزاً وعملاً على التشجيع لممارسة رياضة الدراجات، وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك، بالإضافة للاطلاع على مقترحات عدد من الاتحادات الوطنية وتطلعاتها لمستقبل الاتحاد خلال المرحلة المقبلة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.