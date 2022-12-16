نجل عامل النظافة على خطى رونالدو

مدريد (الاتحاد)

يمتلك ريال مدريد تاريخاً يفتخر به بالتعاقد مع أفضل المواهب البرازيلية، وقد حدد النادي الإسباني مهاجم بالميراس البالغ من العمر 16 عاماً إندريك فيليبي موريرا دي سوزا - المعروف باسم إندريك باعتباره الموهبة الكبيرة التالية، بعد فترة ظهر خلالها ريال مدريد متحمساً للغاية بشأن إمكانات المراهق، لدرجة توصله بالفعل إلى اتفاق مع النادي البرازيلي للتعاقد مع اللاعب عندما يبلغ من العمر 18 عاماً في صيف عام 2024.

وفي الوقت الحالي، هناك 5 حقائق قد لا تعرفها عن هذا النجم الصاعد.

- أرقامه القياسية مع بالميراس

على الرغم من أن إندريك ظهر لأول مرة فقط مع بالميراس في أكتوبر 2022، إلا إنه حصد الإعجاب بالفعل في النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقراً له، وقد حطم العديد من الأرقام القياسية. في أول ظهور له بعمر 16 عاماً وشهرين و15 يوماً، أصبح أصغر لاعب يظهر لأول مرة مع فريق بالميراس الأول. وعندما سجل هدفه الأول بعمر 16 عاماً وثلاثة أشهر وأربعة أيام، كان أيضاً أصغر لاعب في تاريخ النادي يفعل ذلك.

- يوتيوب قاده إلى الشهرة

على الرغم من أن إندريك صعد من أكاديمية بالميراس للواعدين، لكنه ليس من مدينة ساو باولو. فقد نشأ إندريك في برازيليا ولم يكن في البداية على رادار أكبر الأندية في البلاد، ولكن والده شارك مقاطع فيديو لأفضل أهداف ومهارات اللاعب الصغير على يوتيوب، مما أثار الاهتمام به. عندما بلغ من العمر 11 عاماً، عرض بالميراس على عائلة إندريك شقة في ساو باولو، وساعد والده في تأمين وظيفة عامل نظافة بالنادي.

- القصة وراء ابتسامة إندريك

يتمتع إندريك بابتسامة ساحرة وواحدة من أوائل العلامات التجارية التي عمل معها كراعٍ له، هي شركة طب أسنان. هناك سبب خاص للرغبة في العمل مع مثل هذه العلامة التجارية، وهو أن والد إندريك تعرض لحادث وفقد معظم أسنانه. عندما كان يأكل في مرافق بالميراس خلال الفترة التي قضاها هناك كعامل نظافة، لم يكن والد إندريك يأكل الطعام الصلب أبداً، وإنما يعتمد بشكل شبه أساسي على الشوربات فقط، حتى أدرك جيلسون حارس مرمى الفريق الأول ذلك، فتبرع له بثمن علاج أسنانه بالكامل، وهو ما يجعل جميع أفراد عائلة إندريك ممتنون لهذه المبادرة اللطيفة.

- لاعب في منتخب البرازيل تحت 20 عاماً

على الرغم من أنه لا يزال صغيراً جداً، تم استدعاء إندريك من قبل منتخب بلاده للمشاركة في بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاماً، وهي البطولة التي تقام في كولومبيا في الفترة من 19 يناير إلى 12 فبراير المقبلين، وسيتطلع إلى تكرار النجاح الذي تمتع به في بطولة مونتايجو تحت 16 سنة المرموقة، عندما كان هدافاً للبرازيل التي رفعت الكأس.

إعجابه بكريستيانو رونالدو

كان إندريك يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط عندما انضم كريستيانو رونالدو إلى ريال مدريد، لذلك نشأ البرازيلي وهو يشاهد النجم البرتغالي وهو يلعب على أعلى مستوى. كان معجباً جداً بأداء رونالدو، خاصة في ريال مدريد، لدرجة أن هذا هو اللاعب الذي أطلق عليه إندريك لقب مثله الأعلى، والنموذج الذي يحتذي به في كرة القدم.

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