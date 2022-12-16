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فريق الوثبة يحتفى بإنجاز بطولة العالم للسبارتن

فريق الوثبة يحتفى بإنجاز بطولة العالم للسبارتن
16 ديسمبر 2022 11:00

 
 
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، كرم فريق الوثبة المجتمعي شباب الفريق الحائزين على إنجازات في بطولة العالم للسبارتان التي استضافتها العاصمة أبوظبي بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي في صحراء الوثبة.
شمل التكريم «الأشقاء الثلاثة» سالم سليمان الحمادي الحائز على المركز الثاني في الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة لسباق سبارتن 21 كلم للموانع والحواجز، كما شمل أيضاً سلطان سليمان الحمادي الحاصل على المركز الثاني والميدالية الفضية للفئة العمرية تحت 14 سنة واستطاع قطع مسافة 3.2 كلم في تحدي الصغار، كما شمل التكريم أيضاً زايد سليمان الحمادي صاحب البرونزية والمركز الثالث في الفئة العمرية تحت 12 سنة لمسافة 3.2 كلم.
وأشاد معالي الدكتور مغير الخييلي بإنجاز فريق الوثبة المجتمعي في بطولة العالم للسبارتن وأكد أن مشاركة الصغار تعزز الرسالة المجتمعية التي تهدف القيادة الرشيدة لتعزيزها في الأجيال القادمة لكي تتمتع بحياة صحية سليمة.

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حضر التكريم الدكتور عارف الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات ومحمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الدراجات، وأعضاء فريق الوثبة، كما شمل التكريم المدرب محمود عثمان الذي أشرف على إعداد اللاعبين للمشاركة في البطولة العالمية.

مجلس أبوظبي الرياضي
مغير الخييلي
الدراجات الهوائية
سبارتان أرابيا
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