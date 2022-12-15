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الجزيرة والنصر إلى نصف نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»

الجزيرة والنصر إلى نصف نهائي «كأس أبوظبي الإسلامي»
16 ديسمبر 2022 01:14

معتصم عبدالله (دبي)

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تأهل فريقا الجزيرة والنصر إلى نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعدما تخطى «فخر أبوظبي» عقبة ضيفه شباب الأهلي في إياب ربع النهائي بالفوز بركلات الترجيح 5-4، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد، وهي نتيجة مباراة الذهاب ذاتها، فيما حجز «العميد» أولى البطاقات بعدما أكد تفوقه أمام ضيفه الظفرة بالفوز 2-1 على ملعب «زعبيل» بنادي الوصل في الدور ذاته، بعد الفوز ذهاباً 3-0.
وافتتح عمر تراوري التسجيل لـ «فخر أبوظبي» في الدقيقة 37، مستفيداً من تمريرة علي مبخوت بعد هجمة مرتدة، وهو الهدف 200 للجزيرة في الكأس بأعلى الفرق تسجيلاً للأهداف.
وعاد شباب الأهلي في الحصة الثانية بعد ما أدرك جويلهرم دا سيلفا التعادل في الدقيقة الـ51، قبل أن يضيف «البديل» شيكنا دومبيا الهدف الثاني في الدقيقة الـ 71، وأعاد المغربي أشرف بن شرقي الجزيرة للمباراة بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 91، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمها «فخر أبوظبي» بنتيجة 5-4 ويضمن تأهله التاسع لنصف النهائي في انتظار المتأهل من مواجهة خورفكان والشارقة.
في المقابل، نجح النصر في حسم تأهله الخامس لنصف النهائي بالفوز على ضيفه الظفرة 2-1، وسجل المغربي عادل تاعرابت ثنائية «العميد» في الدقيقتين الـ 40 والـ77، فيما أحرز أحمد فوزي هدف «الفارس» الوحيد في الدقيقة الـ 71، ويلعب «الأزرق» في نصف النهائي أمام المتأهل من مواجهة الوحدة والعين.
وتستكمل جولة إياب ربع النهائي اليوم بمواجهتي خورفكان والشارقة على استاد صقر بن محمد القاسمي، والوحدة والعين على استاد آل نهيان، بحثاً عن إكمال عقد المتأهلين إلى «المربع الذهبي» للبطولة الذي يقام بنظام الذهاب والإياب أيضاً، في الطريق إلى النهائي لحسم اللقب، والذي يقام من مباراة واحدة على ملعب محايد يحدد من قبل الإدارة التنفيذية للرابطة.
وشهدت جولة ذهاب ربع النهائي فوز الشارقة على خورفكان 1-0، فيما حسم التعادل السلبي مواجهة العين والوحدة.

الجزيرة
النصر
شباب الأهلي
الظفرة
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