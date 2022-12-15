احتفالية مميزة بانطلاقة النسخة الثامنة لكأس هوكي الجليد

أبوظبي (وام)

حقق فريق «ستورمز» فوزاً مهماً على حساب فريق الأكاديمية بنتيجة 5-1، ليضع أول 3 نقاط في رصيده مع الجولة الافتتاحية للنسخة الثامنة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لهوكي الجليد 2022، التي تقام بمشاركة 4 فرق في صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، وفي المباراة الثانية فاز الفريق التتاري بنتيجة 6-1 على فريق الرئيس البيلاروسي.

وأقامت اللجنة المنظمة للبطولة حفلاً مبسطاً للافتتاح استعرض قصة نشأة وتطور ونهضة الإمارات منذ الإعلان عن تأسيس الاتحاد، مستعرضاً أهم وأبرز الإنجازات التي تحققت حتى الآن، حتى وصول منتخبنا الوطني لتحقيق الإنجاز التاريخي بالتتويج بكأس العالم لهوكي الجليد المستوى الثالث في أبريل الماضي.

كما تضمن حفل الافتتاح أيضاً عروض التزلج الاستعراضي ودخول أعلام الفرق المشاركة، والألعاب النارية.

وخلال الحفل قام هامل أحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الرياضات الشتوية، وحمد عبيد الشرياني المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الجليدية، بمشاركة عبدالله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد لأصحاب الهمم، وجمعة الظاهري قائد فريق ستورمز ومنتخبنا الوطني برمي قرص الهوكي، إعلاناً لانطلاق البطولة رسمياً.

وتقام منافسات البطولة بنظام المجموعة الواحدة حيث يلعب المتصدر مع الثاني على اللقب يوم غد والثالث مع الرابع لتحديد صاحب المركز الثالث.

من جانبه أعرب حمد عبيد الشرياني عن سعادته بالانطلاقة المميزة للحدث، مؤكداً أن الفرق المشاركة استعدت جيداً قبل المنافسة على اللقب الغالي، وذلك من خلال معسكرات إعداد خاصة للحدث.

وأكد أن لعبة هوكي الجليد أصبح لها اهتمام خاص في الإمارات بفضل ما تلقاه من دعم من القيادة الرشيدة، حتى وصلت إلى المكانة التي تستحقها في شهر أبريل الماضي بالتتويج بلقب كأس العالم بالمستوى الثالث.

وأضاف: «نأمل أن تفرز البطولة نخبة من النجوم والموهوبين من جميع الفرق المشاركة لتكون أبوظبي البداية الجديدة لهم، ونسعى دائماً لإبراز اللاعبين المميزين من أجل دعمهم لتقديم الأفضل خاصة للمنتخبات الوطنية».